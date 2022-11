„Na silničním mostě před hospodou stavbaři pracovali i o víkendu. Dá se tahle práce stihnout a za týden tudy bezpečně jezdit? To by se už snad nemohlo nic betonovat.“ Nebo: „Dá se prosím někudy projet na Nedvězí, nebo se musí přes Bystré?“ takové otázky se objevují v posledních dnech na stránkách facebookové skupiny KouNow. Kounov leží na hlavní trase od Dobrušky na Deštné v Orlických horách a řidiči se tu střídavě potýkají s kyvadlovým provozem či úplnými uzavírkami už od jara. V pondělí 17. října se průjezd Kounovem opět uzavřel.

Vedoucí stavby Lukáš Fišer potvrdil, že 31. říjen byl tady posledním dnem úplné uzavírky: „Na místě se pracovalo na stavbě nového mostu, stavěla se opěrná zeď a v rámci obce Kounov se prováděla obnova živičného krytu silnice. Všechno pokračuje podle plánu. Bude tam zřízeno ještě pracovní místo pro dokončovací práce, které tam budou probíhat do 20. listopadu. Budou tam už jen menší dopravní omezení,“ řekl Fišer.

Končí i objížďky kvůli rekonstrukci mostu přes řeku Kněžnou u benzinové čerpací stanice v Rychnově. Zatímco osobní auta si najela jen něco přes 4 kilometry, objízdná trasa pro nákladní auta byla dlouhá dokonce 18 kilometrů. „Od úterý už auta projedou, ale zůstane tam zřízené pracovní místo kvůli rekonstrukci pěší lávky, navazuje na rekonstrukci mostu s jiným objednatelem,“ vysvětlil vedoucí stavby Miloš Kaplan.

Říjen byl pak ve znamení prací na připojení budoucí druhé etapy obchvatu Opočna na výpadovku na Třebechovice pod Orebem. I proto se silnice II/298 v úseku mezi Čánkou a čerpací stanicí EuroOil uzavřela. I tady už od úterý motoristé projedou. Jak prozradil vedoucí stavby Ondřej Koza, uzavírka by měla skončit během úterního dopoledne.

Průjezd Potštejnem se otevře až na konci listopadu

To Potštejnu se řidiči budou muset ještě nějaký ten pátek vyhnout. Už od druhé poloviny července se tam pracuje na obnově silnice první třídy I/14. Ta je důležitá nejen pro místní, ale i pro lidi směřující z Rychnovska na Ústí nad Orlicí a v opačném směru. Jde o stavbu za téměř 32 milionů korun.

V současné době tam probíhá třetí etapa rekonstrukce silnice, a to v úseku v ulici Ústecká od odbočky na Městečko po konec obce ve směru na Ústí nad Orlicí. „Úplná uzavírka tady potrvá do 27. listopadu,“ sdělil starosta Potštejna Petr Dostál.

Objížďka vede přes Vamberk do Pardubického kraje do Žamberka a poté po silnici II/312 přes Dlouhoňovice, Hejnice, České Libchavy zpátky na silnici I/14. Cesta od kruhového objezdu před Vamberkem do Českých Libchav měří po čtrnáctce přibližně 12 kilometrů, po objížďce 28 kilometrů.

Objízdná trasa vyznačená v důsledku zavírky silnice I/14 v Potštejně.Zdroj: ŘSD

Zjara přijde na řadu hráz Broumaru

Další velká stavební akce začne na jaře v Opočně, konkrétně u Broumaru. „Celá hráz rybníku se bude upravovat. Bude vypuštěn, po celé délce se budou dělat nové propustky, povlak, chodníky, rekonstrukce osvětlení. Stavba se rozběhne na konci února nebo na začátku března příštího roku,“ popsala starostka Opočna Šárka Škrabalová.

Připustila, že stavba s sebou ponese dopravní omezení a vynutí si vyznačení objížděk. „Nicméně nastavení harmonogramu prací probíhá tak, aby bylo přístupné koupaliště a aby se i na obec Semechnice lidé dostali, jak jen to bude možné,“ ujistila.

Zmíněný úsek silnice využívají rovněž obyvatelé opočenské lokality Švamberk. „Uděláme to tak, aby se lidé dostávali do svých domovů co nejkratší a nejrychlejší cestou. Práce budou probíhat velice rychle,“ doplnila starostka.