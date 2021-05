„Na pobočce Sýpka přivítá návštěvníky stálá expozice věnovaná zaniklým řemeslům a přírodě Orlických hor, která je oblíbená především u rodin s dětmi kvůli své interaktivní podobě. Kdo by nechtěl prozkoumat starý důl, zaposlouchat se do desítek ptačích hlasů či vyzkoušet si historická řemesla. V bývalých rychnovských kasárnách bude zpřístupněna expozice historických fotografií Rychnovska a také částečně obnovený Památník Karla Plachetky, kde jsou nově nainstalovány interaktivní prvky nejen pro děti“ upřesnil ředitel rychnovského muzea Tomáš Zelenka.

V prostorách Muzea krajky Vamberk čeká veřejnost nejen stálá expozice věnovaná historii krajkářství a moderní krajce, ale také výstava Orlické hory na fotografiích Jiřího Šulce.

„Z důvodu epidemie bohužel muselo dojít ke změnám ve výstavním plánu. Proto byla prodloužena fotografická výstava Jiřího Šulce, prezentující krásu a proměny našeho regionu, a to až do konce srpna letošního roku. Avšak na naše příznivce čekají i novinky,“ informovala etnoložka muzea Martina Rejzlová. Například výloha Muzea krajky Vamberk bude využita jako nový výstavní prostor, kde bude představena výstava věnovaná vrcholu Chlum, a to především zeměměřičským věžím, které zde stály více než jedno století. Velkými změnami prochází také stálá expozice v prvním patře muzea. Její obnovená podoba bude představena veřejnosti se začátkem hlavní turistické sezóny.

Mnoho novinek bude pro návštěvníky také připraveno ve II. patře Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou. V Hlavních výstavních prostorách budou letos ke zhlédnutí hned tři výstavy věnované zločinu, zbraním a četnictvu.