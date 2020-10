Opatření proti nákaze covid 19 přitvrzují, doma mají zůstat i žáci prvních stupňů základních škol. Základní škola Javornická v Rychnově nad Kněžnou reagovala velmi rychle a zorganizovala hlídací a školní skupinu pro děti zdravotníků, hasičů, policistů nebo vojáků.

S úsměvy na tvářích zahájily školní rok také v Základní škole Uherské Hradiště - Jarošov. Ve třídě měly děti roušky | Foto: ZŠ UH - Jarošov

"Naše základní škola byla pověřena zajištěním péče o děti pracovníků záchranného systému. Jaké jsme si dali cíle? Pokusíme se s dětmi plnit co možná nejvíce zadané práce. Dokážeme zprostředkovat setkání přes Google Meet při distanční výuce se svojí třídou z domovské školy. Uděláme to tak, aby to děti (alespoň někdy…) bavilo," uvedl zástupce ředitele pro první stupeň Jiří Janovec.