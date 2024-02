„Nehody jsou pro mě noční můra,“ přiznal se Jan Hostinský, starosta Solnice ležící v sousedství kvasinské průmyslové zóny a továrny Škoda Auto. „Máme u nás výjezdovou jednotku dobrovolných hasičů, kteří u nich často zasahují. Myslím si, že problém je v intenzitě dopravy. Ta je však podobná jako u každého průmyslového podniku nebo aglomerace,“ zamýšlí se.

Kamiony a auta tisíců tamních zaměstnanců každý den ovlivňují dopravu na silnicích v regionu.

Hlavní problém však podle Jana Hostinského spočívá v chování řidičů, kteří nedodržují předpisy. „Silnice není technicky nebezpečná. Při nehodách tam většinou nejde o srážku dvou vozidel, spíše auta vylétnou ze silnice kvůli vysoké rychlosti, kterou řidiči nepřizpůsobí svým schopnostem. Když rychlost překročíte o dvacet procent, stále je silnice poměrně bezpečná. Takže se ptám, o kolik se musí překročit, aby řidič havaroval? Základ je ctít pravidla. Z mé osobní zkušenosti na řidiče zabírá úsekové měření. Lidé bohužel nejsou ochotní dodržovat pravidla a teprve opravdová sankce je donutí jezdit bezpečně,“ krčí rameny Hostinský.

Bývalý profesionální řidič Milan Jarkovský zná hlavní tah číslo 14 důvěrně. Když se kvůli zdravotním komplikacím musel vzdát práce za volantem, otevřel si u silnice v Ještěticích na Rychnovsku stánek se zmrzlinou, ke kterému se z ní dá odbočit a zastavit přímo u okénka.

„Za jeden rok jsme tu měli tři nehody. Problémy plynou hlavně z nekázně řidičů. Jsme v obci, a dokud se tady nezavedlo měření rychlosti, zákazníci si stěžovali, že se k nám bojí zajet. Kamiony tady běžně jezdily devadesát kilometrů za hodinu. Když se ve Škodovce střídají směny a najíždějí sem Poláci, tvoří se kolony. Řidiči se snaží být v práci včas a spěchají, což může být další důvod problémů. O motorkářích ani nemluvím. Jezdí se mi špatně hlavně přes Solnici na Rychnov, směrem na Dobrušku je to lepší,“ hodnotí provozovatel oblíbeného místa k občerstvení.

Měření a omezení rychlosti v rizikových úsecích se osvědčuje na řadě míst, kde byly dříve problémy. Přesto se vážné dopravní nehody stávají i tam. Nejčastěji proto, že si někteří řidiči s pravidly hlavu nelámou. Příkladem jsou právě Ještětice, kde se po umístění kamer jezdí pomaleji, doprava se zklidnila a podle místních je tam i méně hluku.

„Při zkušebním měření jsme zaznamenali několik aut za den, která tam jela přes vesnici dokonce rychlostí přes sto kilometrů za hodinu. Když jsme tam před zavedením měření a stavbou cyklostezky stáli s dopravními policisty, zdálo se, že jim ulétne čepice,“ vzpomíná starosta Hostinský, pod jehož úřad obec spadá.

Nebezpečná místa lze najít na celé trase „čtrnáctky“. Ze severu jsou časté nehody například v okolí obce Vrchoviny u Nového Města nad Metují, nedaleko od hranic náchodského a rychnovského okresu. Směrem na jih je potřeba zvýšit pozornost i v okolí obce Spy.

O pár kilometrů dál byl úsek silnice číslo 14 mezi Novým Městem a Dobruškou na podzim několik týdnů uzavřený nebo v omezeném provozu kvůli kontaminaci půdy po havárii cisterny u obce Běstviny. Nehoda nákladního auta a tří osobních vozů si tam 1. listopadu vyžádala tři zraněné.

Na opačné straně okresu jsou riziková místa v okolí Vamberka, kde se časté výjezdy záchranářů dělí mezi úseky silnic číslo 14 a 11 stoupající do kopců směrem na východ.

Přestože vamberečtí dobrovolní hasiči jezdí zejména k technickým zásahům a požárům, pokud je potřeba, pomáhají i u problémů v dopravě. „U tragických dopravních nehod jsme zasahovali třeba právě v případě, že tam došlo i k požáru. Těžko mohu mluvit o příčinách, protože my řešíme až ty následky, ale v okolí Vamberka vnímám jako nebezpečný hlavně lesní úsek směrem na Rybnou nad Zdobnicí. Vážné nehody se tam stávaly vždycky,“ říká velitel dobrovolných hasičů ve Vamberku Adam Drtina, podle kterého se však situace v posledních letech zlepšuje.

„Připadá mi, že už to tam není tak nebezpečné. Došlo a dochází tam k dopravním úpravám, přibyly značky, je tam více svodidel, kácí se stromy a upravují příkopy a krajnice. Nějakým procesem to prochází neustále a bezpečnostní podmínky se tam zlepšují. Přesto to tam je nepříjemné. Je to v lese, svůj podíl na tom mohou mít klimatické podmínky. Není to tam úplně přehledné, někde se to táhne a řidiči mohou být nedočkaví. Kdyby trochu zvolnili, bylo by to tam podle mě bezpečnější,“ konstatuje Drtina.

Kromě řady opatření v podobě omezení nejvyšší povolené rychlosti nebo osazení radary dopravní policisté vyhodnocují podmínky na všech místech, kde dojde k fatální nehodě.

„U každé dopravní nehody s tragickým následkem je následně provedena bezpečnostní inspekce na místě specialistou z dopravně-inženýrského úseku. Účelem je identifikace nedostatků a rizikových faktorů, které mohly mít vliv na vznik a následky dopravní nehody. V případě zjištění takovýchto nedostatků jsou okamžitě přijímána opatření vedoucí k jejich odstranění,“ ubezpečuje Vlčková.