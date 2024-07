„V době od 22. 7. do 5. 8. 2024 bude z důvodu malování kompletně uzavřeno naše gynekologicko-porodnické oddělení, včetně pohotovostní ambulance. Příjem rodiček bude ukončen 19. 7. v 6.00 hodin a obnoven 5. 8. v 7.00 hodin. V době uzavírky také nebude možné si zapůjčit či vrátit monitor dechu. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení,“ uvedla rychnovská nemocnice na svém facebooku.

V které termínu plánují uzavírku porodnice v sousedních okresech v kraji? V hradecké fakultní nemocnici se bude od 8. července do 12. července malovat trakt porodního sálu a budou se dovybavovat porodní boxy. „Z důvodu pravidelného malování Porodnické a gynekologické kliniky bude od soboty 6. července do pátku 12. července 2024 omezen příjem rodiček na porodní sál. Bez omezení budou přijímány rodičky s předčasným porodem či jinými těhotenskými komplikacemi v rámci péče Perinatologického centra a také rodičky v termínu porodu, u kterých již nebude možný transport do jiné porodnice,“ informovalo vedení porodnické a gynekologické kliniky na webu nemocnice.

Porodnice a oddělení šestinedělí v Náchodě se letos nezavírá.

