"Je to skvělá zpráva nejen pro náš radiodiagnostický tým, ale i pro všechny lékaře, kteří toto vyšetření pacientům předepisují. A především je to skvělý dárek našim pacientům, kteří už nebudou muset za tímto vyšetřením nikam dojíždět. Naplnila se tak vize pana primáře Čeřovského, který v rozhovoru v polovině letošního roku řekl, že největším cílem je pořídit vlastní CT přístroj. Dle jeho slov je tedy teď dalším krokem pro oddělení magnetická rezonance. To až ale s novým pavilonem," uvedla nemocnice na svém facebookovém profilu.