Rychnovská nemocnice má nakročeno k novému pavilonu, práce mohou začít letos

Rychnovská nemocnice už dlouhá léta čeká na zásadní modernizaci, která by ji posunula do 21. století. Jak se zdá, vše je na dobré cestě. Začít kopat v areálu nemocnice by se mohlo v druhé polovině letošního roku.

Vizualizace nového pavilonu s urgentním příjmem. | Foto: KÚ KHK

Příslib 300milionové dotace od státu nyní během své pracovní cesty do královéhradeckého kraje potvrdil i ministr nové vlády Ivan Bartoš. "Záměr rekonstrukce a modernizace je skvěle připraven. Jsem rád, že se na financování této celkové proměny bude moci podílet i Ministerstvo pro místní rozvoj," uvedl. "Jsme rádi, že Ivan Bartoš příslib dotace potvrdil. Kdy stavba začne, bude záležet na výběrovém řízení na dodavatele. Vypsáno by mělo být během měsíce března a pak je to věc délky výběrového řízení. Myslím si, že by se mohlo začít s pracemi někdy v létě nebo na podzim letošního roku," odhaduje ředitel rychnovské nemocnice Luboš Mottl. Je to marný... Od popelu v plastové popelnici vzplála kůlna v Lípě nad Orlicí Projekt počítá s výstavbou pětipodlažního pavilonu s urgentním příjmem, operačními sály a ambulantní péčí. Kromě toho je součástí záměru modernizace tří ze sedmi podlaží pavilonu DIGP, s nímž byl přístavba měla být propojena. Vznikne tak jeden funkční celek, kam by se veškerá péče měla přesunout. V plánu je i nový objekt medicinálních plynů, nové energocentrum, úprava zpevněných ploch, komunikací, parkovacích stání a inženýrských sítí. Celkem by investice měla přijít na 865 milionů korun, z čehož 657 milionů budou stát stavební práce a 192 milionů zdravotnické technologie. První část modernizace má rychnovská nemocnice za sebou "Přínos záměru bude už z hlediska technicko-stavebního, to znamená, že bude nemocnice fungovat v jednom monobloku. Provoz bude příjemnější a samozřejmě levnější. Druhým faktorem, možná ještě významnějším, je ten, že nemocnice bude nemocnicí 21. století, tak jak jsou postavené na sever a na západ od nás. Bude i atraktivnější pro zaměstnance, což je naše nejcennější aktivum, a pro ty, kteří by u nás chtěli pracovat," vysvětluje Luboš Mottl. Jak upozorňuje, nyní je péče rozeseta do více pavilonů a až do loňského roku podstatnou proměnu už dlouhá léta areál neprodělal. Projekt modernizace rychnovské nemocnice je součástí třech usnesení vlády z února 2015, června 2017 a října 2020, a to v souvislosti s podporou infrastruktury v okolí průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Memorandum o spolupráci vzniklo mezi vládou ČR, společností Škoda Auto a Královéhradeckým krajem. Spádová oblast Nemocnice Rychnov nad Kněžnou zahrnuje také rekreační oblast Orlických hor i nejvýznamnější průmyslovou zónu v kraji Solnice-Kvasiny s 12 tisíci zaměstnanci. "Když nebudeme počítat loňské zateplení pavilonu DIGP a rekonstrukci porodních boxů, poslední zásadní rekonstrukce tu proběhla v podstatě na přelomu 80. a 90. let minulého století. Přístavba a modernizace může být impulzem k tomu, aby nemocnice fungovala třeba dalších 50 let bez jakýchkoli úprav," dodal její ředitel. „Kraj každoročně investuje obrovské peníze do zdravotnictví, sociální péče i dopravy, jsou však projekty, s jejichž financováním nám musí pomoci stát. Proto jsem uvítal možnost projednat tyto záležitosti přímo s ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem, kdy jsme se soustředili zejména na dostavbu a modernizaci rychnovské nemocnice. To je věc, kterou nám slíbila již minulá vláda, a chtěli jsme si chtěli s panem ministrem potvrdit, že ten závazek vnímá i současná vláda," sdělil po návštěvě ministra královéhradecký hejtman Martin Červíček.