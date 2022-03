Oblastní charita v Rychnově nad Kněžnou pokračuje ve sbírce potravin ve Stacionáři sv. Františka.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

"Vítané jsou všechny trvanlivé potraviny a obzvlášť vděční jsme za výživu vhodnou pro malé děti. Uvědomujeme si, že to není levná záležitost. Veškeré potraviny postupně putují tam, kde to je skutečně potřeba. Přispět je možné i na Sbírkové konto: 1234512345/5500 VS 23 nebo přímo do pokladničky. Ta bude k dispozici i při Velikonočním jarmarku, který se koná v pátek 1. dubna," uvádějí organizátoři sbírky.