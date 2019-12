Soukromí sběratelé, současní tvůrci i muzea nejen z Královéhradeckého kraje představují své betlémářské skvosty v Hladíkově síni Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou. Výstava Betlémy z kraje Orlických hor provázená podvečerními chvilkami vánoční hudby je přístupná až do 26. prosince.

Výstava betlémů z kraje Orlických hor. | Foto: S. Rohrová

Výstava je otevřena denně od 9 do 12 a odpoledne od 14 do 17 hodin. Výjimku pak tvoří Štědrý den, během něhož bude otevřeno od 21 hodin do půlnoci a dva následující vánoční svátky, kdy budou betlémy k vidění od 14 do 18 hodin.