"Jsou to Habrováci, Lukavičáci, Rychnováci, dokonce jsme tam letos měli holky z Lična. Všechno jsou to lidi z našeho okresu. Organizace spolkne třeba třicet lidí, ale to jádro, které se neobměňuje, tvoří asi šest lidí. Duchovními otci akce jsou pak Zdeněk Zídka a Michal Mrázek," říká Lukáš Vongrej z Lukavice.

Sám se účastní pravidelných čertích výprav lukavických čertů - hasičů od svých patnácti let. "Michal Mrázek o nás věděl a oslovil nás, že shání nějaké čerty - dobrovolníky na jednu akci do Habrové. Sešli jsme se a nápad se nám líbil, když řekl Černý mlýn, každý jsme věděl. Dovnitř jsme se ale dostali až jako čerti, hodně z něj dýchá historie a jeho majitel Zdenda Zídka se tu atmosféru snaží zachovat, což je super. Za ta léta se z nás stali přátelé a z původně najatých čertů se stali spoluorganizátoři. Scházíme se i mimo "práci". Zdenda nám ukáže, co je nového na mlýně, vypráví nám příběhy z jeho historie," prozrazuje Lukáš Vongrej.

Pochvaluje si i prostředí, ve kterém se čertovská akce odehrává: "Černý mlýn má úžasný historický kamenný sklep s klenbou, luxusní vstup do pekla."

Čerti z Černého Mlýna si dávají na své vizáži záležet. "Kostýmy si vyrábíme sami. Z toho, co dům dal. Svoji masku čerta na obličej jsem si dělal ze sádry před sedmi lety a kupodivu ještě drží a sklízí obrovský úspěch. Použil jsem sádru, sádrové obvazy, barvy, bezbarvý lak, alobal na vyztužení, dokonce gumové těsnění. Rohy mám vymodelované z chladicích trubek z lednice. Kamarád má zase pravé beraní rohy našroubované na starou kokosku, přilbu, a celé to mám přetažené latexovou maskou, jeho hlavu také nikde jinde neuvidíte, stejně jako moji. Co kus to originál," tvrdí Lukáš Vongrej.

Na jeho kožich pak padly maminčiny přehozy z ovečky na gauči.

Přestože příprava je náročná, zabere dost času a občas se organizátoři nevyhnou stresu, výsledek prý všechno vynahradí: "Nejvíc mě na tom baví reakce lidí, když vidím, že všechno klaplo a lidi se bavili."

Dětem i dospělým se v Černém mlýně líbí. Přestože také tady tentokrát byly nezbytné roušky a dodržování pravidel včetně měření teploty před vstupem. Letos je překvapila jedna novinka - malý vánoční trh s nabídkou malých lokálních výrobců. ,,Myšlenkou bylo, aby si lidé na jedno odpoledne oddychli od toho letošního stresu, zapomněli, co se děje okolo. Chtěli jsme navodit přátelskou atmosféru, což si myslím, že se povedlo. Určitě do toho příští rok půjdeme znovu," dodává Lukáš Vongrej.