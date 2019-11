Klíče z Rychnova připravili také pro Martu Kubišovou

/FOTO/ Klíče ze speciální edice symbolizující 30 let svobody převzala ve čtvrtek odpoledne Marta Kubišová. A to od Petra Boušky, spoluorganizátora oslav 30 let svobody, a Radky Palánové, zástupkyně továrny FAB, kde klíče vznikly.

Marta Kubišová převzala klíče symbolizující 30 let svobody. | Foto: AC&C Public Relations, s.r.o.