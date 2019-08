Pondělním dnem začala v Rychnově nad Kněžnou oprava na silnici I/14 v ulici Štemberkova, a to v místě okružní křižovatky silnic I/14, II/319 a místní komunikace Pod Budínem.

Objížďka - ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Úprava zdejší okružní křižovatky a s ní spojené dopravní komplikace potrvají až do 5. listopadu. Provoz bude stažen do jednoho jízdního pruhu a doprava bude od pondělí do soboty v pracovních hodinách řízena kyvadlově, mimo ně pak světly.