Muzeum a galerie Orlických hor zve na slavnostní odhalení desky ve spolupráci s Československou obcí legionářskou – Jednotou Hradec Králové. Uskuteční se ve středu 28. září v 17 hodin na rohu ulic Havlíčkova a SNP. Umístěna bude na budově Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou.

Program v ten den začne už v 10 hodin dopoledne v areálu bývalých kasáren v Jiráskově ulici. Do 12.30 a poté od 13 do 15.45 tu budou připraveny ukázky výzbroje a výstroje příslušníka Stráže obrany státu, akce přiblíží výcvik československého pěšáka, podmínky při bojovém nasazení a návštěvníci uvidí obrněný automobil vzor 30. Ve 14 hodin začne přednáška Jaroslava Beneše na téma Stráž obrany státu, a to v rychnovské synagoze – Památníku Karla Poláčka. Následovat bude přednáška Radka Vorla o Československých legiích v Rusku, která potrvá do 16.30.

Už v 16 hodin bude z areálu bývalých kasáren odcházet uniformovaná jednotka směrem k synagoze, odkud se v 16.45 vydá k místu slavnostního odhalení pamětní desky.