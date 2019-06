V Rychnově nad Kněžnou dokonce funguje i parkourový kroužek. Ale nejen těm, kteří ho navštěvují, nyní slouží nové parkourové hřiště simulující městské prostředí a jeho překážky. Otevřelo se právě včera u krytého bazénu, kde doplnilo stávající skatepark a workoutové hřiště.

"Do této chvíle jsme trénovali třeba v parku. Děláme salta, skoky z tyče na tyč, předtím jsem dělal breakdance, do kroužku parkouru chodím dva roky. Přivedlo mě k tomu video, které jsem viděl na internetu. Baví mě to," svěřil se jeden z členů kroužku Milan Fošum z Rychnova nad Kněžnou.