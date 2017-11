Rychnováky čekají od nového roku zásadní změny v parkování, někde bude zdarma

Rychnov nad Kněžnou - Současná smlouva s pražskou firmou City Parking Group vyprší 31. prosince letošního roku.

Po ukončení smlouvy, která byla podepsána dobu 10 let, město převezme správu zpoplatněných parkovacích míst plně do svých rukou. Hlavním důvodem je podle starosty Rychnova nad Kněžnou Jana Skořepy to, že lidé, kteří nechtějí platit peníze za parkovné, parkují v rezidenčních oblastech, například ve vilové čtvrti, a místní, kteří tam mají trvalé bydliště mnohdy nemají kde zaparkovat.

Za parkování zaplatí jen v centru

„My to zpoplatněné parkování stáhneme pouze na centrum města a ten, kdo bude ochotný přijet, a jít třeba 100 až 200 metrů pěšky, tak platit nebude,“ říká starosta.

Všech stávajících 19 parkovacích automatů si firma odveze, město pořídí na vlastní náklady 8 zcela nových, které budou umístěny v centru. Na jejich provoz bude dohlížet městská policie. Mezi nadále zpoplatněná místa budou patřit například část Starého a Poláčkova náměstí, parkoviště u Společenského centra nebo parkoviště za Městským úřadem. Od 1. ledna bude naopak možné zaparkovat zdarma v ulicích Masarykova, Hrdinů odboje v části ulice SNP nebo na Školním náměstí. V první fázi zavádění nového parkovacího systému budou vydávány rezidentní parkovací karty pouze pro občany s trvalým pobytem ve městě, navíc jen na jedno motorové vozidlo.

Kompenzace za zbytečnou kartu

Podnikatelé si budou moci zakoupit abonentní parkovací kartu, která bude mít platnost jeden rok. Protože firma City Parking Group vydává do poslední chvíle parkovací karty bez ohledu na to, že v příštím roce už parkování provozovat nebude, chystá se město s občany finančně vypořádat. „Zbylý počet měsíců v dalším kalendářním roce chceme občanům i podnikatelům vyrovnat. Část z toho, co dali za parkovací kartu, jim budeme vracet,“ upřesňuje Jan Skořepa.

„Nám tahle změna pomůže určitě, kolikrát jsme se ženou neměli kde zaparkovat, přesto, že jsme rezidenti,“ říká pan Ladislav. Po půl roce fungování bude nový systém vyhodnocen a město zváží případné změny.

„Byť nastavené podmínky parkovacího systému nebudou zřejmě vyhovovat úplně všem, věřím, že se postupnými kroky dostaneme do situace, kdy většina obyvatel bude spokojena,“ dodává rychnovský starosta.