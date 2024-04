Andrea Kolowrat Krakowská odemyká jedny ze dveří na nádvoří rodového zámku v Rychnově nad Kněžnou, za nimiž se ukrývají schody. Nevedou do zdejších komnat, kudy v sezoně projde množství turistů, aby se obdivovali krásným obrazům, loveckým trofejím, zdobnému zámeckému vybavení a zajímavým vzácným kouskům místního inventáře. Tato cesta vás vezme možná o staletí zpět, ale vzápětí i do míst, jejichž historie se dopsala teprve v druhé polovině minulého století. Sestupujeme níž a níž, za chvíli vkročíme do časů studené války.

„Tady jsme ve sklepě zámku, je to nádherný starý sklep. Bohužel, asi v roce 1965 tady stavěli kryt. A pro nás je to absolutní katastrofa, protože, to uvidíte vevnitř, je tady strašná vlhkost, nemůžeme tudy provádět,“ vysvětluje Andrea Kolowrat Krakowská s poukazem na to, jak uvnitř betonového krytu bují houby a plíseň. Ta je i cítit ve vzduchu.

Tady se měla ukrýt elita. Protiatomový kryt najdete i v Orlických horách

Původním povoláním lékařka ví, o čem mluví, toto prostředí lidskému zdraví rozhodně neprospívá. Zařízení bylo vystavěno v letech 1962 až 1965 jako velitelské stanoviště krytu civilní obrany. Šlo o kryt pro tehdejší okresní komunistickou elitu. S jeho zpřístupněním veřejnosti majitelé zámku nepočítají ani do budoucnosti.

Projděte se celým krytem pod rychnovským zámkem prostřednictvím našeho videa: