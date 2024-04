Co je to valbisko? I s touto starou tradicí seznámí Velikonoce na Studánce

/VIDEO/ Až do Velikonočního pondělí můžete zajít do kapličky sv. Jana Nepomuckého na Studánce u Rychnova nad Kněžnou, kde Radka Pecháčková návštěvníkům přiblíží krásné velikonoční tradice a děti poznají i to, čím se v jejich věku na Rychnovsku bavily jejich předkové. Koulení vajec po valbisku či balvisku bylo oblíbenou velikonoční zábavou dětí v tomto regionu.

Letovisko Studánka u Rychnova nad Kněžnou. | Video: Deník/Jana Kotalová