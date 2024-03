Opět samé lahůdky naservíruje svým příznivcům letošní ročník rychnovského festivalu Poláčkovo léto. Předprodej vstupenek odstartoval.

Plakát. | Foto: archiv pořadatele

„Jedná se o divadelní a hudební festival s více než dvě desítky let dlouhou tradicí. Poláčkovo léto je pro Rychnováky největším kulturním svátkem a letos se koná již 29. ročník. Celý festival se rozprostře do všech kulturních rychnovských míst, a to do zámecké jízdárny, nádvoří rychnovského pivovaru, přírodního amfiteátru na Studánce, kostela Nejsvětější Trojice, městské knihovny a v neposlední řadě do Kolowratského zámku,“ zve jednatelka společnosti Kultura Rychnov nad Kněžnou Lucie Václavková.

ProgramZdroj: archiv pořadatele

Návštěvníky čeká osm dní divadla, koncertů a výstav. Předprodej byl zahájen první březnový den na www.polackovoleto.eu. Vstupenky lze koupit i v Městském informačním centru

„Těšit se můžete mimo jiné na slavnou komedii Sluha dvou pánů. Dále na koncert dvou výjimečných klavíristů Ondřeje Brzobohatého a Ondřeje Brouska, ti se předvedou v Souboji klavírů,“ vybírá z programu Lucie Václavková a dodává, že si na své přijdou i děti, a to díky divadelnímu představení Mach a Šebestová a rozhodně nesmí chybět ani divadelní zpracování Poláčkova románu Bylo nás pět.

Milovníky opery pak potěší potěší Smetanova Prodaná nevěsta.