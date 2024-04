Zvonice prošla rekonstrukcí, tedy především její střecha. Návštěvníci si teď budou moci vychutnat kromě výhledů do okolí zvonice i zcela nový otevřený pohled do krovu. Dřevěná podlaha, která dříve bývala nad zvonem, totiž byla silně poškozená a velkou část její plochy řemeslníci odstranili. Díky tomu nyní návštěvníci uvidí i to, co bylo dříve skryto.

„Tím pádem se střecha krásně otevřela a přidali jsme tam ještě světla. Při té příležitosti jsme také zjistili, že tam je také nějaká konstrukce, která pravděpodobně sloužila k vytažení zvonu nahoru,“ prozradila mimo jiné Zdenka Dokoupilová, kastelánka rychnovského zámku, v jehož areálu zvonice stojí.

Během rekonstrukce se kromě kompletně nové střechy dočkala i ošetření dveří a okenic. Už v dolní části je co si prohlédnout. Třeba Kryštofovo srdce z roku 1737.

„Vidíte, že to srdce je zdeformované, protože musí být měkčí než zvon,“ vysvětluje kastelánka.

Jsou tu také původní závěsy zvonu. Na konci roku 2002 a začátku roku následujícího totiž tady probíhalo natáčení zvonu o 90 stupňů: „Byla obava, že by se mohl poškodit neustálým tlučením na jedno místo od toho roku 1602, 1604. Tak se vyměnily i závěsy a ty původní se tu vystavují.“