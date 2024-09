„Apeloval jsem na to, aby se původní výhledy změnily, takže na podzim roku 2025 by se mělo začít. Nicméně ještě nezačaly výkupy pozemků a pokud se někdo zablokuje, může se to protáhnout. Na tom to podle mě bude stát. Je to však plně v režii ŘSD,“ uvedl Skořepa.

Začal geotechnický průzkum

Trasa obchvatu bude dlouhá přes čtyři a půl kilometru a povede nezastavěným územím na západním okraji Rychnova místy, kde jsou dnes louky, pole, pastviny a lesy. Stavba má začínat v prostoru okružní křižovatky v ulici Štemberkova a končit v blízkosti Lipovky severně od Rychnova. Předpokládané náklady činí 980 milionů.

„Děláme všechno pro to, abychom termíny dodrželi. Priority jsou namířené zejména na dostavbu dálniční sítě, ale obchvaty měst jsou důležité zejména právě na Rychnovsku, kam žádná dálnice nevede,“ sdělil ředitel krajské pobočky ŘSD Marek Novotný.

V současné době má ŘSD vybraného zhotovitele podrobného geotechnického průzkumu, který se již začal realizovat. Vybraný je i zhotovitel dokumentace pro stavební povolení.

„Jakmile pokročí geotechnický průzkum, zahájíme práce na dokumentaci pro stavební povolení. Jedná se o významné kroky, které jsou de facto zahájené, dodavatele máme,“ doplnil Luděk Zedník z Ředitelství silnic a dálnic, podle kterého jsou nastavené termíny reálné, ale proces přípravy může narazit na úskalí, která podobné stavby často doprovázejí.

Luděk Zedník: Zahájení stavby je reálné v roce 2026

„Ještě budeme muset žádat o stavební povolení. Uvidíme, zda se někdo neodvolá, jak dlouho to budou posuzovat úřady a podobně. Další věcí je majetková příprava. Budou probíhat výkupy pozemků, kde může, ale také nemusí, dojít ke zdržení. Posledním úskalím na cestě k realizaci je výběr zhotovitele stavby. Nevíme, jak dlouho tendr potrvá. Harmonogram platí, ale je tam více proměnných, které nemůžeme ovlivnit a mohou hrát výraznou roli. Nicméně si myslím, že zahájení stavby je reálné v roce 2026,“ vysvětlil Luděk Zedník.

V Rychnově jsou lidé po několikerém posunutí termínů, týkajících se klíčové stavby pro tamní dopravu, skeptičtí. Velkou zátěž pro město představují kamiony směrující do průmyslové zóny, které dominuje továrna společnosti Škoda Auto.

Silnice první třídy I/14 je důležitým tahem spojujícím hned tři kraje a města a obce od Liberce až po Českou Třebovou. Rychnov nad Kněžnou má tu smůlu, že prochází i jím. Podle prohlášení z jara 2019 bylo v plánu začít s budováním obchvatu Rychnova nad Kněžnou už v roce 2022. Na podzim roku 2019 posunul aktualizovaný leták ŘSD zahájení stavby obchvatu až na rok 2026 a termín dokončení o dva roky později. Starosta města Jan Skořepa si tehdy na jednání v Praze vyžádal vysvětlení. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl mu slíbil, že se pokusí harmonogram přípravy stavby obchvatu přehodnotit. Podle nového, přehodnoceného harmonogramu měla stavba obchvatu započít v září roku 2023. Leták ze 7. června loňského roku předpokládal vydání stavebního povolení a vyhlášení výběrového řízení v roce 2025 a v tomtéž roce i zahájení stavby. Do provozu by měl být obchvat uveden o dva roky později. Podle lednového infoletáku ŘSD plánovalo začít stavět až v roce 2027. V březnu už byl termín posunut na roky 2025 - 2026. A s tím počítá i ten nejnovější, dokončení se uvádí v roce 2027.

„I kdyby byl otevřený včera, tak je pozdě. Už se těším na klid. Bydlím v Doudlebách, kde máme nový obchvat a je to úplná změna,“ popsal zkušenost strážný Milan Šotek, který pracuje na vrátnici rychnovské nemocnice, která s hlavním tahem na Nové Město nad Metují a Náchod sousedí. Jeho pracoviště dělí od vozovky pouze zhruba dva metry široký chodník.

Rychnov v dopravní špičce? Kolony, hluk a zápach z aut

„Začíná to o půl šesté ráno a nejhorší to je mezi druhou a třetí odpoledne, když se střídají směny ve Škodovce. Teď je navíc zavřená silnice na Častolovice, takže všechno jezdí tudy. Je to neskutečné. Teď je po šesté odpoledne, takže je to o něco lepší, ale pořád to je hrozné. Když mám ve vrátnici zavřená okna a dveře, tak se to dá snést, ale v tomhle vedru je to příšerný hluk a strašný smrad,“ popsal Milan Šotek.

Naproti nemocnici je zástavba bytových domů, kde žijí stovky obyvatel. Větrání v bytech nebo přecházení silnice je ve špičce problém. Obchvat jim přinese výraznou úlevu.

„Je to šílené už hodně let. Ještě se to zhoršilo průmyslovou zónou za Lipovkou. Nevím sice, kudy obchvat povede, ale nám to pomůže,“ říká Martin, který podle svých slov žije v sousedství Jiráskovy ulice od narození.

Fotogalerie: Námitky proti územnímu rozhodnutí o stavbě rychnovského obchvatu ministerstvo zamítlo gallery 4 fotografie

Data o stavbě v číslech Hlavní trasa měří 4600 m, jde o celkem 96 stavebních objektů: 96. Celková délka mostů na přeložce I/14 bude 330 m. Součástí jsou 2 mimoúrovňové křižovatky, 2 úrovňové (1 okružní) a úprava jedné okružní Vybudovány budou dvě protihlukové stěny v celkové délce 102 m. Bude třeba upravit a vytvořit přeložky ostatních komunikací včetně cyklostezky, inženýrských sítí, vodohospodářských objektů (31), objektů elektro (25), trubních vedení (5). Předpokládaná cena stavby: 978 703 856 korun (bez DPH).

