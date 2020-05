O příměstský tábor Klubík, který pořádá Plavecký bazén Rychnov nad Kněžnou, děti nepřijdou. Letošní čtvrtý ročník táboru je určený pro děti od 6 do 14 let.

Bazén v Rychnově nad Kněžnou. | Foto: Deník/ Jana Kotalová

Dítě se může zúčastnit celého týdne, nebo pouze vybraný den či dva. V nabídce jsou dva termíny. Rodiče mohou začátečníky přihlásit od 3. do 7. srpna. Pro pokročilé, tedy účastníky loňského kurzu, je určený termín od 10. do 14. srpna. Přihlášky odešlete na e-mail recepce@baznrk.cz nebo osobně na recepci bazénu nejpozději do 30. června.