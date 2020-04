"Letos budou trochu smutné Velikonoce, ale u nás v hotelu Havel máme již několik let tradici, že na zelený čtvrtek narážíme zelené pivo. Tuto tradici chceme udržet a nabídnout Vám ho alespoň na čep do vlastních džbánků nebo pet lahví," uvádějí provozovatelé městského hotelu v Rychnově nad Kněžnou.

Velikonoční zelené pivo Krasličák se bude točit od 9. dubna od 11 hodin do vyprodání zásob, k dostání bude u okénka hotelu.

V pivovaru v Neratově se vaří Velikonoční jantarový speciál Prorok, pivo pro sváteční chvíle, vyrobené z vybraných surovin a tradiční technologií, barvou prý připomíná baltský jantar. Příjem objednávek piva se závozem do Velikonoc tam však skončil v neděli 5. dubna, pokračovat se bude zase po pondělí 13. dubna.

Pro jiný velikonoční speciál si můžete dojet od pátku 10. do pondělí 13. dubna i do teprve loni založeného pivovaru u Olešnice v Orlických horách. "Na velikonoční svátky jsme původně chtěli otevřít pivnici v našem pivovaru a uvařili jsme velikonoční speciál, 12° ležák bavorského stylu, který dostal název Migula. Proč? Jako poctu a vzpomínku na jednoho z nejvýznamnějších obyvatel naší obce. Oskar Migula byl německým občanem Olešnice v Orlických horách, který v roce 1869 založil a provozoval zdejší pivovar, a to až do své smrti v roce 1929, kdy jej převzali jeho synové Richard a Walbert," vysvětluje majitel rodinného pivovaru Martin Nauš.

Při výrobě piva Migula byl použit jak plzeňský světlý slad, tak bavorský a vídeňský slad. "Chmelili jsme čtyřikrát odrůdami SAAZ a Perle, vařili na dva rmuty a nechali ho v našich sklepích ležet osm týdnů. Má jemně karamelovou chuť, nižší hořkost, jemný říz, plnější tělo a bohatou krémovou pěn," lákají k velikonočnímu výletu do Olešnice provozovatelé rodinného pivovaru a dodávají: "O Velikonočním prodlouženém víkendu vás mile rádi obsloužíme. Prodej bude z našeho improvizovaného okénka a pouze s sebou, tedy točené do kelímků a nebo do PETek, které budeme mít pro vás připravené."