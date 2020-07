I během letních měsíců se rychnovské muzeum snaží přinést veřejnosti novinky.

Orlická galerie plánuje cyklus výtvarných dílen. | Foto: MGOH

Pro Orlickou galerii muzejní pedagožka Martina Marxová připravuje výtvarné dílny, a to nejen pro malé děti, ale i dospělé. První cyklus letních dílen bude od 8. do 11. července, a to od 10 do 16 hodin v Orlické galerii ve 2. patře Kolowratského zámku. Pro děti do 15 let je nutný doprovod dospělé osoby.