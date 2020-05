Už 12. května se otevřou brány rychnovského muzea a některých jeho poboček pro veřejnost. Hosté se mohou těšit na spoustu novinek. Například ve Výstavních prostorách muzea bude ke zhlédnutí nová výstava Ve zdravém těle zdravý duch věnovaná počátkům sportu a turistiky v rychnovském regionu. Chybět nebudou ani historické fotografie. Stále však platí několik opatření.

Muzeum otevírá. Láká na novou výstavu turistiky. | Foto: MGOH

„Abychom dbali na co největší bezpečnost našich návštěvníků, bude povolen vstup do prostor Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a jeho poboček pouze se zakrytými dýchacími cestami. Dále u vstupů do expozic budou k dispozici desinfekční prostředky na ruce. Dbáno bude i na dodržování rozestupu mezi návštěvníky. Maximální počet lidí, kteří mohou být najednou v jedné expozici, bude omezen. Naše expozice jsou však dostatečně rozsáhlé, takže se tohoto opatření nebojím a nemyslím si, že by to návštěvníky nějak zásadně ovlivnilo,“ informuje ředitel rychnovského muzea Tomáš Zelenka, který zároveň také doporučuje platby platební kartou.