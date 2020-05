Jako velké poděkování za přízeň muzeum svým fanouškům zveřejnilo soubor pohádek o ptáčcích z pera muzejní pedagožky Martiny Marxové doplněné o ilustrace vedoucího Muzea krajky Vamberk Mikuláše Heinricha. Pohádky jsou již nyní ke stažení na odkazu: https://www.moh.cz/programy-pro-skoly.

Ale nyní mohou soutěžit děti. Úkol muzea zní: „Nakreslete nám obrázek, jak si představujete ideální den strávený v muzeu. Hotový obrázek vyfoťte či oskenujte a zašlete na e-mailovou adresu: marxova@moh.cz, a to do 5. května 2020. Vyhlášení vítězů soutěže proběhne ve středu 6. května 2020. Ve hře jsou volné vstupenky do našeho muzea. Hlavní cenou je pak samotný patron Orlické galerie skřítek Galerísek,“ informuje rychnovské muzeum.