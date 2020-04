"Centrum Orion v Rychnově nad Kněžnou poskytuje dvě sociální služby, ambulantní službu Centrum denních služeb, kterou nabízíme od 8 do 16 hodin u nás v budově, a tato služba byla ze zákona zavřena. Druhou službu osobní asistenci jsme poskytovali ve školkách a ve školách a také v terénu. Školy a školky nám zavřeli, nicméně obvolali jsme rodiče, že ji mohou využít terénní formou," říká ředitelka Centra Orion Centra Miroslava Červinková.

Terénní asistenci domů přitom může centrum v nynějším stavu nouze poskytovat všem svým klientům bez ohledu na to, na jakou službu mají smlouvu. "Naši asistenti dostávají průměrnou mzdu a jsou v pohotovosti," vysvětluje Miroslava Červinková.

O tuto službu prý ale doposud žádný z rodičů nepožádal: "Je požadavek, aby nejen asistent, ale i klient byli chráněni. A právě dětem s autismem nebo osobám s těžkým mentálním postižením nevysvětlíte, že mají mít roušku, nesmějí si ji strhnout a že musí mít třeba i rukavice. Službu tedy prakticky nikdo nevyužívá."

Klienti centra si museli začít zvykat na zcela jiný, "prázdninový" režim.

"Hodně rodin je z vesnic, takže jich se to ani tolik nedotkne, svítí sluníčko, mohou být na zahradě, vyjít někam do lesa. Není to takové omezení, jako když žijete v činžáku ve městě a nemůžete se nikam hnout. Co mám ale zprávy, i od rodičů, které jsem potkala, zatím to jejich děti zvládají docela dobře. Možná to souvisí i s tím, že se zavřela Škodovka, firmy pracují v jiném režimu a doma jsou i tatínci. Předpokládám, že kdyby rodiny problém měly, zavolaly by," míní Miroslava Červinková.

Na druhou stranu připouští, že si teď rodiče neoddechnou: "Ne že by měla koronavir, ale máme nyní nemocnou psychoterapeutku. Domluvily jsme se však, že až se uzdraví, ještě znovu rodičům nabídneme terapeutické konzultace alespoň formou telefonu nebo mailu."

Pferda pomáhá postiženým klientům získat pracovní dovednosti v pekárně nebo v kavárnách, ve své úklidové firmě, pekárně a v kavárnách je i zaměstnává. Kromě toho provozuje tréninkový byt, kde klienty učí všechny praktické věci pro to, aby v budoucnu mohli žít sami.

Ani pro samotné zaměstnankyně Centra Orion, které mají nemocné děti, není současná situace jednoduchá.

"Kolegyně potřebuje dělat mzdy, počítat docházku, potřebuje tady být. Má dospělé dcery, které odešly ze svého bydliště a teď čtrnáct dní bydlí u ní, aby ona mohla chodit do práce, protože její syn má velmi slabou imunitu, má genetickou poruchu. Mí synové mají dětskou mozkovou obrnu. Řeším to tak, že se tak nějak střídáme. Samozřejmě nechodíme do práce úplně každý den, pracujeme i z domu, domlouváme se po telefonu. Třetí kolegyně má syna s autismem. Po týdnu se s manželem střídají, když je doma, může občas vyběhnout do práce, když je manžel v práci, tak je se synem ona. Je už dospělý, využívá ještě Pferdu, myslím si, že jejich tréninkový byt nezavřeli, takže alespoň strukturovaná část dne mu zůstala," vysvětluje ředitelka Centra Orion.

Centrum Orion muselo zrušit také chystané akce. Třeba Rostlinnou štafetu naplánovanou na 9. dubna. Mělo jít o pilotní projekt, kdy lidé měli přinést na rychnovské náměstí své výpěstky a tam si je vyměňovat. "Chystali jsme se na to dlouho a měli bychom na to i krásné počasí. Mrzí nás to. 15. května jsme pak připravovali k Mezinárodnímu dni rodin Zahradní slavnost pro rodiny klientů i zaměstnanců jako poděkování za jejich péči. I když se opatření uvolní, akci odložíme na příští rok," říká Miroslava Červinková.

Doufá přitom, že v červnu už klienti budou moci přijít: "S našimi klienty je problém ten, že určitě nebudou dodržovat ta přísná pravidla. Proto, i když se uvolní opatření, bude záležet hodně na rodičích, zda usoudí, že jejich děti mají natolik dobrou imunitu, že nám je sem mohou dát."

"Jsme sice placeni z dotací, ale jsme závislí i na příjmu klientů, ani jedna naše služba není zadarmo. A to je i další důvod, proč si myslím, že nyní nevyužívají naši asistenci. Nejen kvůli rouškám, ale i proto, že tato služba stojí hodně peněz. A pokud nyní tatínci nepracují, maminky jsou na ošetřování, když zůstanou dva doma na šedesáti procentech mzdy a mají hypotéku, je to průšvih. Myslím si, že to budou řešit i po finanční stránce," dodává.