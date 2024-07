Podle Davida Škopa, který provozuje tři auta, na něž má k dispozici čtyři řidiče, cestující v Rychnově nad Kněžnou nevyužívají žádné zaručené trasy, kam by se pravidelně přepravovali, jako třeba na nádraží či do zdravotnických zařízení. Jeho taxíky zejména jezdí pro firmy, kde zajišťují odvoz zaměstnanců do práce a z práce.

Individuálně jezdí kratší trasy po městě, za 10 až 15 korun za kilometr.

Noční život ve městě upadá

„Noční život upadá, zavírají se herny i hospody. Případní turisté se ani nemají kde ubytovat. Takže představa, že bychom v noci rozváželi lidi z barů, už dávno není pravdivá,“ doplnil David Škop.

Podobné klienty a zkušenosti má i taxislužba Lukáše Rýznera, která disponuje dvěma auty a čtyřmi řidiči. Ti jezdí ale často se zákazníky také do nemocnice a zpět. Cena je 28 korun za kilometr.

Opilé klienti ale nemusejí odvážet z pohostinských zařízení jen v noci.

„Já jezdím s taxíkem čtyři roky, v noci ne, to bych se bála, kolikrát však narazím na opilce i ve dne. Horší jsou ale zákazníci pod vlivem omamných látek, to nevíte, co udělají, jsou nevyzpytatelní a mají velkou sílu,“ svěřila se Marta Holubová z taxislužby Lukáše Rýznera.

Zájem o Senior taxi

Diskutovaným problémem je takzvané senior taxi, které provozoval Richard Krannich z Nostop taxi Častolovice v Holicích. Tam doplácelo za seniory město – v poměru 20 korun senior a 80 korun město, služba byla omezena pěti jízdami za měsíc. Jinak u Krannicha jsou ceny 36 korun za kilometr, minimálně 149 korun za jednu cestu.

„O službě se jednalo i v Kostelci nad Orlicí, kde o ni nakonec nebyl ze strany města zájem, a v Týništi nad Orlicí,“ řekl Richard Krannich.

Podle starosty Libora Koldinského se Týništi nad Orlicí bude o této sociálně službě ještě jednat poslední červencové pondělí, kdy je tento bod na programu zasedání rady města (po uzavírce tohoto vydání).

A jaké jsou ceny v porovnání se sousedními okresy? Za dopravu po Náchodě zaplatí klient jednotnou sazbu ve výši 100 korun - ať je to do Starého Města nebo do Bělovsi. Pokud se jede dál, tak je to 30 korun za kilometr. V noci je sazba o něco vyšší. Za stovku se svezete taxíkem i po Hradci s Taxi Sprint a 100 Taxi, a to do do 5 kilometrů, ve druhém pásmu a mimo Hradec vás jízda bude stát minimálně 150 korun, každý další ujetý kilometr je za 25 korun. Za stovku do 3 kilometrů jezdí Metro Taxi, každý další ujetý kilometr je za 30 korun. V Hradci je samozřejmě větší konkurenční prostředí a od roku 2021 se v něm pohybuje například také Bolt.

