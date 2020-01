Rovný úsek tu svádí řidiče k rychlé jízdě. Dopravní nehody tady končí zpravidla nárazem do svodidel, do stromu či sloupu elektrického vedení. Motoristé přitom riskantní jízdou ohrožují nejen sebe. Alespoň cyklisté se budou moci zanedlouho cítit bezpečněji. Lupenici s Rychnovem nad Kněžnou propojí nová cyklostezka.

Vede vzdálena rušné komunikaci, cyklisté se mohou těšit na příjemný výlet přírodou. Začíná v dolní části obce nedaleko Lupenické hospody.

Čeká ji potažení ještě jednou vrstvou asfaltu. Podle lupenického starosty, pokud vše půjde dobře, měla by se otevřít v květnu letošního roku.

Ideální i na procházky

Řada místních se nemůže dočkat jejího dokončení a vyrážejí na ni již nyní.

"Je bezvadná, už teď tam chodíme zatím na vycházky se psem, třeba až do Rychnova. A chodí tam i maminky s kočárky," prozradil jeden z obyvatel Lupenice Ivo Hejhal.

"Na cyklostezku se těšíme, vzniká na místě bývalé polní cesty, která byla rozorána. Nechceme, aby to byla jen asfaltová štreka napříč poli. Chystáme i odpočinková místa a její ozelenění, aby byla přínosem nejen pro cyklisty, ale i pro přírodu," vysvětlil starosta Lupenice Ivo Muthsam.

Obec má na dílo za přibližně 8 milionů korun přislíbenou dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši zhruba 80 procent uznatelných nákladů.

Až do Doudleb?

Místní by přivítali, kdyby cyklostezka vedla ještě dále.

"Chtělo by to protáhnout ještě do Doudleb," poznamenal Ivo Hejhal.

A zřejmě se i dočká. Ani dopravní situace na hlavním tahu do Doudleb totiž není o nic lepší, patří rovněž k nejnebezpečnějším silničním úsekům v kraji.

"Kus cyklotrasy vznikne ještě směrem k Doudlebám a když dojde k dohodě s Doudlebáky, jako že máme něco předjednáno, cyklotrasa by měla vést až do Doudleb nad Orlicí," dodal Ivo Muthsam.