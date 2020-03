"Venkovní okenice i vnitřní křídla se přes zimu zavírají. I kvůli ochraně textilií, kterým sluníčko v kombinaci s prachem nesvědčí. A teploty pak také neklesají rychle, což by historickým exponátům také neprospělo. V zimě přitom teploty na chodbě mohou klesat i do minusových hodnot," říká kastelánka rychnovského zámku Zdeňka Dokoupilová.

Do zahájení nové sezony musí pracovníci místnosti vystěhovat, vymést prach, vyluxovat pod koberci a koberce vyčistit, ošetřit nábytek, demontovat lustry na jednotlivé části, sundat ověšky, umýt, očistit železné konstrukce a vše opět sestavit, jak bylo, a pověsit. Tím ale práce nekončí. Vyprat a vyžehlit musí až pětimetrové záclony, které se rozvěšují do sedmnácti místností prohlídkové trasy a do chodby. Vnější okenice se otvírají až na samotný začátek návštěvní sezony, v květnu.

Loňská sezona tu překvapivě i přes rekonstrukční práce byla velmi úspěšná. Letos se tu můžete i na květinou výzdobu komnat, ať už v klasických či netradičních aranžovacích nádobách. Pozorní návštěvníci si pak mohou všimnout nově vystavené části zajímavé série obrazů, které se již podařilo zrestaurovat.

"Každý rok máme na trase některé nové obrazy, které necháváme postupně restaurovat. Od těch velkých jsme se dostali k menším. Nyní je to soubor 35 portrétů, na nichž, jak se zdá, jde o jednoho muže a o jednu či dvě ženy, které se nechávaly stále vymalovat. Nevíme však, jestli to nebyla třeba nějaká "školní" práce, při níž se někdo učil malovat." dodává Zdeňka Dokoupilová.