"V tuto chvíli je založená firma. Lidé, kteří by v ní chtěli pracovat, se nám hlásí sami. Vodovody a kanalizace byl měla převzít od 1. ledna 2021. Co k tomu vedlo? Čistě pragmatická úvaha," tvrdí starosta Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa, podle něhož provozování vodovodů a kanalizací vlastní firmou bude pro město výhodnější.

Cenová unie založená na takzvané solidaritě silnějších se slabšími, která na Rychnovsku fungovala do poloviny loňského roku a zaručovala jednotnou cenu, pro samotný Rychnov výhodná nebyla. Téměř polovina zisku Aqua Servisu plynula právě z Rychnova nad Kněžnou, které tak dotovalo i ztrátové lokality.

"To podstatné je, že Rychnov nad Kněžnou za roky 2011 až 2019 dal do vodovodů bez DPH 43 715 854,88 korun a do kanalizací dokonce 106 627 000 korun, dohromady přes 150 milionů korun bez DPH. Na nájemném dostal za tu dobu bez DPH 97 milionů korun, takže Rychnov do soustavy nalil přes 53 milionů korun navíc," vysvětluje Jan Skořepa.

„Nás to samozřejmě netěší. Myslíme si, že podmínky, které jsme nabídli pro pokračování smlouvy s Rychnovem, byly mimořádně kvalitní a výhodné. Ale respektujeme rozhodnutí zastupitelstva. Všechny ostatní lokality nějakým způsobem ve spolupráci pokračují,“ uvedl Pavel Linzer, jednatel společnosti Energie AG Bohemia s.r.o., která je většinovým vlastníkem Aqua Servisu.

Rozpad regionální ceny na jednotlivé celky prý poprvé umožnil plně promítnout skutečné náklady na jednotlivé lokality. "Někdo ušetřil, někdo bude mít naopak vyšší cenu vodného a stočného. To přineslo kromě nějakých úspor, které jsme samozřejmě také dali na stůl, možnost definovat pro město Rychnov podmínky pro další období. Naše nabídka spočívala v cenové garanci na příští roky a ve výši nájemného," sdělil Pavel Linzer.

Nájemné za vodohospodářské objekty, které patří městu, bylo do roku 2018 zhruba 10 milionů korun, od poloviny loňského roku se o něco navýšilo.

"V letošním roce je to přes 15 milionů korun a nabídli jsme pro pokračování smlouvy přes 20 milionů korun," dodal Pavel Linzer.

To potvrdil i rychnovský starosta: "Slíbili nám 21 milionů ročně za nájemné a zafixování ceny, ale na čtyři roky. Co bude po čtyřech letech, by už nikdo neřešil. Nedělám si iluze, že ze začátku budeme tak vybaveni jako Aqua Servis, ale máme vizi, že městská firma, byť bude menší než Aqua Servis, by měla poskytovat služby na stejné úrovni v horizontu pěti sedmi let. Musíme také na to vydělat, něco půjde na investice do vodovodů a kanalizací, něco na vybavení firmy."

Starosta věří, že se podaří "udržet cenu" vodného a stočného: "Už od května letošního roku navíc bude levnější, do cen vodného a stočného promítneme snížení DPH o pět procent. Nejen v Rychnově, ale i v obcích, které jsou s námi v cenové unii - v Liberku, Jahodově a Rybné nad Zdobnicí."

V současné době se ceny mezi některými lokalitami značně liší. Zatímco například v Rychnově nad Kněžnou, Solnici či Kostelci nad Orlicí se platí za vodné stočné 81 korun, v Dobrušce to je 85,60 korun a v Borohrádku dokonce 92 korun.

Kostelec nad Orlicí ani Dobruška se k založení vlastních vodohospodářských společností nechystají.

"Dodatkem jsme prodloužili platnost smlouvy s Aqua Servisem do konce roku 2021 s tím, že budeme vybírat v rámci koncesionářského řízení nového provozovatele," uvedl místostarosta Dobrušky Miroslav Sixta.

V Kostelci nad Orlicí prý uvidí, jak se bude dál budou vyvíjet ceny a spolupráce se současným dodavatelem. "Momentálně jsme uzavřeli smlouvu a vytvořili jsme cenovou unii s Tutleky. Nadále budeme využívat správu vodohospodářské soustavy prostřednictvím Aqua Servisu," sdělil místostarosta Kostelce nad Orlicí Tomáš Langr.