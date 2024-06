Otočný, vysoký most, kolesová loď, létající loď, létající člověk nebo vírník… To jsou další z mnoha nápadů, které se zrodily v hlavě Leonarda da Vinciho a v rychnovském zámku je můžete spatřit.

Mimochodem vírník byl jakýmsi předchůdcem vrtulníku. Roztočený šroub měl zvednout stroj do vzduchu. Roztočit ho mělo šest až osm mužů.

Mechanický lev je dalším pozoruhodným vynálezem Leonarda da Vinciho. Dal by se označit za předchůdce robota. Pohyboval se přes propojené kladky s provazy, které mechanismus ovládaly. Lev byl oplechován, dokázal popojít několik kroků, sednout si, narovnal hruď, v níž se otevřela dvířka a vysunuly se květy jako pomyslný dárek.

Proč se právě tato výstava objevila v Rychnově nad Kněžnou? Nejen vynálezy Leonarda da Vinciho tu jsou totiž k vidění, dokonce jeden z nejslavnějších obrazů všech dob - Mona Lisa. Tedy jeho zaručeně pravá kopie.

„Podařilo se nám zapůjčit takový unikátní obraz ze soukromé sbírky z Náchoda, kdy jeden náchodský mecenáš si poslal do Louvru svého malíře, aby mu namaloval kopii obrazu Mony Lisy. A tu jsme si půjčili, můžeme říct, že máme skutečně zaručeně pravou kopii Mony Lisy. Hledali jsme, co by se k ní ještě hodilo. A naskytla se nám příležitost půjčit si velmi zajímavou výstavu strojů Leonarda da Vinciho. Takže se nám to takto hezky sešlo všechno dohromady,“ doplňuje ředitel muzea.

Kopie Mony Lisy zapůjčená z Náchoda nebyla doposud nikdy veřejně představena. „Vytvořil ji malíř Jaroslav Veris, původním jménem Jaroslav Zamazal,“ říká ředitel Orlické galerie Vlastislav Tokoš.

Kopii Mony Lisy namaloval v pařížském Louvru v roce 1929, a to na objednávku náchodského velkoobchodníka s textilem a sběratele výtvarného umění Lea Strasse (nar. 1871, zahynul v Osvětimi). Více o osudech tohoto mecenáše umělců se dočtete zde.

