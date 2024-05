/FOTO, VIDEO/ V pondělí 6. května zněl rychnovskou synagogou zpěv místního sboru X-Tet. A to u příležitosti uctění památky dalších rychnovských obětí holokaustu, kterým byly v jejich městě položeny kameny zmizelých. Ty poslední jsou připomínkou Karla Lederera a Adély Poláčkové, bývalé manželky spisovatele Karla Poláčka.

Akce se uskutečnila symbolicky v den židovského svátku Jom ha-šo'a.

„Je to na počest 6 milionů Židů, kteří zahynuli během holocaustu. Připomíná se sedm dní po svátku Pesach. Připomíná se hrdinství v židovském ghettu ve Varšavě v roce 1943, kdy vypuklo povstání, o kterém se myslelo, že bude během jednoho dvou dní potlačeno. Ale ghetto vzdorovalo měsíc,“ vysvětlila zrod Jom ha-šo'a Irena Krejčí z Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Irena Krejčí.

V Česku se připomíná od roku 2006, kdy se čtou jména obětí. „My jména obětí nečteme, ale pokládáme jim kameny. Rychnovsko a Hradecko mělo v transportech přes tisíc lidí a do Rychnova se vrátilo z těch více než sto občanů, co bylo v transportech, minimum. S těmi dvěma posledními je po Rychnově už 31 kamenů zmizelých, je to asi třetina,“ poznamenala Irena Krejčí.

Mezi již dříve položenými byl i ten věnovaný spisovateli Karlu Poláčkovi, který sice v době transportů v Rychnově nad Kněžnou už nežil, ale je nejslavnějším zdejším rodákem.

Zatím poslední kameny zmizelých byly vloženy do dlažby před domem v sousedství Staré radnice. Nesou jména Karla Lederera a Poláčkovy bývalé ženy Adély.