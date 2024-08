„Myslím si, že koupaliště má před sebou dobrou budoucnost. Lidé byli zvyklí, že bylo v provozu tři měsíce a pak se zavřelo. Letos poprvé bude restaurace otevřená celoročně. Chceme změnit a vylepšit také například vstup, opravíme sociální zařízení a šatny a řadu dalších věcí. Je to krásné místo a věřím, že areál dáme do kupy a i návštěvnost bude vyšší,“ říká Vlastimil Herman, jehož firma VHS má od letošního roku areál v pronájmu od rychnovské radnice. Areál byl podle něho zarostlý a v dezolátním stavu.

Zároveň však chce zachovat ráz a atmosféru místa. Ke skluzavce tak možná přibude menší tobogán, ale o razantních proměnách neuvažuje. Zbytek prý nechá na přírodě a krásném, klidném prostředí.

Ráj plavců v lůně přírody

Areál koupaliště leží v přírodním parku Včelný zhruba jeden kilometr od Rychnova. Od silnice do Zdobnice vede zhruba půlkilometrová cesta k parkovišti. Betonový bazén je rozdělen na brouzdaliště a části pro plavce i neplavce. Okolo jsou travnaté plochy, hřiště, zázemí s restaurací, sociálním zařízením a šatnami.

„Jsme z Hané a v Rychnově jsme s patnáctiměsíční dcerou a přáteli na dovolené v penzionu. Tady jsme úplně poprvé. Přijeli jsme autobusem. Viděla jsem fotky, ale přesto mě překvapilo, jak je koupaliště krásně zasazené do přírody. Je to tu velké, najdete tu stín, prostě paráda,“ pochvaluje si Markéra Judasová z Ivanovic na Hané na Vyškovsku.

„Jsme tu s rodinou často, máme to z chalupy v Javornici blízko, nebývá tu moc lidí a kvalita vody i celého prostoru koupaliště je slušná. Za koupáním jezdíme jedině sem,“ hodnotí další z návštěvníků.

V posledních teplých dnech mívá voda v bazénech okolo 25 stupňů Celsia. Na bezpečnost návštěvníků dohlíží pět plavčíků a plavčic, kteří se coby studenti střídají, aby si zároveň užili prázdniny.

Do konce prázdnin bude koupaliště ve Včelném otevřeno každý den od 10 do 19 hodin. Celodenní vstupné pro dospělého stojí 85 korun, děti od 2 do 10 let platí 65 korun a držitelé průkazu ZTP 40 korun. Snížené vstupné do 16 hodin činí 65 korun pro dospělé, 35 korun pro děti od 2 do 10 let a 30 korun pro držitele průkazu ZTP. Volejbalovou síť a míč si můžete půjčit za 120 korun na hodinu a pálky a míček na stolní tenis za 50 korun na hodinu.

Legedární žába je tu stále

„Na začátku sezony to bylo kvůli počasí slabší, ale postupně se to zlepšilo a myslím si, že návštěvnost je zatím slušná. Chodí sem i pamětníci, kteří u žáby vzpomínají, jak z ní za jejich mládí tekla voda,“ říká jednadvacetiletý student vysoké školy David Effenberk z Rychnova nad Kněžnou a ukazuje na skulpturu na okraji bazénu, kousek od stanoviště plavčíků.

close info Zdroj: Deník/Stanislav Ďoubal zoom_in Rychnovské koupaliště má atmosféru i budoucnost.

Koupaliště se napouští vodou z podzemního vrtu a pitnou vodou z veřejného vodovodního řadu. Zdeněk Kozel z blízké rychnovské části Městská Habrová chodí na koupaliště od dětství a v současné době je u bazénu dvakrát až třikrát týdně. Kromě chvály na přírodní koupaliště přidává i „zlepšovací návrh“.

„Díky vrtu voda obsahuje minerály a zbytek se dopouští městskou vodou. Kdyby byl ještě jeden vrt, bylo by vody více a pomohlo by to i životnímu prostředí tím, že by mohla zavlažovat i Javornický potok, který je vyschlý,“ konstatuje muž, který má k místu obzvlášť vřelý vztah.

„Kdysi se o koupaliště starala moje babička. Bylo tady dřevěné posezení s restaurací, která později vyhořela, bazén byl podobný jako dnes,“ vypráví Zdeněk Kozel.

„Nový vrt je otázkou jednání s městem. Po sezoně se sejdeme s vedením radnice a budeme hovořit o dalších plánech a vylepšeních,“ reaguje na návrh Vlastimil Herman.

V pestré nabídce občerstvení je například párek v rohlíku za 47 korun, utopenec za 45 korun, klobása za 98 korun, tlačenka přijde na 45 korun stejně jako popcorn a hranolky. Kuřecí řízek s hranolky pořídíte za 115 korun, stejně stojí smažený sýr s hranolky a nakládaný hermelín vyjde na 65 korun. Velká točená zmrzlina stojí 45 korun, malá o deset korun méně a dětská je ještě o další desetikorunu levnější.

Mohlo by vás zajímat - Historické plovárny kdysi a dnes: rychnovské koupaliště Včelné láká už 90 let