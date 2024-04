Jaro před Kolowratským zámkem v Rychnově kouzlí. Podívejte se na tu nádheru

/FOTO, VIDEO/ Nezvykle brzy o sobě letos dalo vědět jaro a o uplynulém víkendu to dokonce vypadalo, že jsme skočili rovnou do léta. Teplé a slunečné počasí láká k vycházkám. Vyhledávaným místem je v těchto dnech i okolí Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou, které více než kdy jindy rozkvetlo do krásy.

Podívejte se na tu krásu, do které to všechno rozkvetlo před rychnoským Kolowratským zámkem. | Video: Deník/Jana Kotalová