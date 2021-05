Starobylá hradiště, pohřebiště, obětiště či akropole – prehistorické osídlení Rychnova posloužilo architektu Tomáši Haromovi jako inspirace pro unikátní podobu hřiště, které má vyrůst už příští rok Na Vyhlídce v Rychnově nad Kněžnou.

Rychnov bude mít unikátní hřiště | Foto: Město Rychnov nad Kněžnou

Jak město informovalo, jde o místo u nově vzniklé zástavby nad židovským hřbitovem. A ke stavbě hřiště poslouží zemina navršená zde právě při stavebních pracích z obytné zóny. Rozvržena bude do několika kup, které budou různě vymodelovány a osázeny zelení. Do některých prý povede vstup trubkou, jiné budou průchozí středem. Doplní je relaxační místa i skluzavka, na které by se děti mohly vydovádět.