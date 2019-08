Rozhledny se v pohraničí vztyčí díky projektu Hřebenovka. „Fyzická realizace je zatím nejdále u rozhledny na Velké Deštné. Stavba nyní roste v sídle stavební firmy, poté bude převezena na místo a postavena na již vybetonovaných základech. Slavnostní otevření se plánuje na září,“ informoval hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Stavba rozhledny, jejíž podoba má odkazovat k deštivému počasí panujícímu na vrcholu Orlických hor, začala v květnu.

Jedenáct rozhleden v pohraničí

Podél česko-polské hranice vznikne celkem 11 rozhleden, v osmi případech půjde o obnovu zaniklých rozhleden nebo využití jiného historického dědictví. V Neratově a na Novém Hrádku vzniknou nová turistická informační centra a v Neratově se obnoví historický Jánský most.

„Most přes Orlici v Neratově by měl být dokončen ještě do konce letošního roku. Začátkem příštího roku by tyto stavby měly následovat rozhledny v Olešnici v Orlických horách a ve Vysoké Srbské,“ popisuje Jaroslav Štefek, sekretář Euroregionu Glacensis, hlavní koordinátor celého projektu.

Celkový rozpočet projektu je přes 3,5 milionu eur, což je v přepočtu zhruba 90 milionů korun. Z toho 85 procent nákladů pokryje dotace z Evropské unie, navíc 5 procent nákladů českých partnerů pokryje dotace ze státního rozpočtu České republiky.