Rychnov nad Kněžnou - Když přicházel do foyeru Pelclova divadla, nikdo by ho v tom shonu nepoznal. Atletická hvězda, desetibojař Roman Šebrle vypadal jako každý jiný. Zahalený do zimní bundy s kulichem na hlavě.

Stačilo však jen několik málo minut a na autogramiádu již přicházel sympatický muž ve světlém obleku. Přestože v Rychnově se sportem začínal, zavítal sem po dlouhé době. „To snad ani nespočítám. Řekl bych, že jsou to takové tři čtyři roky. I když ještě možná víc,“ vzpomínal Roman Šebrle.

Do okresního města přijel na předávání cen ankety Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2011. Při té příležitosti prozradil mnohé z nadcházející sezony.

Hvězdou první velikosti slavnostního vyhlášení premiérového ročníku ankety „Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2011“ byl desetibojař ROMAN ŠEBRLE, jenž na galavečeru obdržel cenu Sportovní osobnost okresu. Sedmatřicetiletý olympijský vítěz a světový rekordman v Pelclově divadle při přebírání ocenění sklidil bouřlivý potlesk publika. Během večera rozdal řadu autogramů mladým i dospělým obdivovatelům, setkal se se „starými“ známými a poskytl rozhovor pro náš Deník.

Během své kariéry jste vyhrál řadu anket a získal různá ocenění jak doma, tak v zahraničí. Co říkáte záměru vyhlašovat Nejúspěšnější sportovce okresu?

Myslím si, že anketa zůstane anketou, ale sportovci určitě mají radost, že jsou ocenění. Navíc je to takový příjemný večer, kdy se sejdou sportovci různých odvětví. Je to určitě dobrý krok k propagaci sportu.

Pojďme k vaší osobě. Poslední dobou se z vás stal cestoval. Závěrečné dva měsíce roku jste strávil v Miami na Floridě, začátek roku pak v Jihoafrické republice. Jak hodnotíte tyto tréninkové pobyty v teplém podnebí?

Příprava v ideálních klimatických podmínkách proběhla výborně. Ale jestli byla skutečně výborná, to se ukáže až při závodech.

První ostrý letošní start v pražské Stromovce už máte za sebou. Co říkáte úvodnímu výsledku a hlavně výkonům? Jaký pocit jste měl?

Nebylo to nic oslnivého. Spokojený můžu být snad jedině s kilometrem, protože jsem toho v přípravě dost naběhal. Jen doufám, že to není na úkor rychlosti. Za týden mě čeká halové mistrovství republiky a věřím, že to už bude lepší. Tam se ukáže, jak na tom jsem.

Základem úspěchu je zdraví. Jak jste na tom po této stránce?

V současné době je to dobré, jsem zdravý. Doufám, že to vydrží co nejdéle.

Kdy tomu bylo tak naposledy, že jste přípravu absolvoval bez problémů?

Zimní příprava většinou proběhla v pohodě. Problémy přišly až s rychlostní fází, to znamená v lednu, kdy jsem na tom byl nejhůř. Pak ještě na konci dubna a začátkem května. To jsou taková nejrizikovější období.

Loni jste měl problémy s lýtky a Achillovými šlachami. Letos drží?

Nyní to je dobré, vůbec nebolí. Rozhodující bude, aby to vydrželo i nadále.

Jak se vyrovnáváte se současnou arktickou zimou? Po návratu z teplých krajin to musel být pořádný teplotní šok.

Není to ideální. Pro atlety je ale jedno, jestli je mínus dvacet nebo jen mínus pět. Na druhou stranu hala se tolik nevytopí. Člověk si musí dávat pozor, aby se něco nestalo.

V nejbližší době vás čeká vícebojařské mistrovství republiky, na němž půjde o nominaci na březnové halové mistrovství světa v Istanbulu.

Doufám, že se zlepším aspoň o tři sta bodů jako loni. V tom případě bych byl na hranici postupu na halové mistrovství světa. Kdyby se to nepodařilo, tak bych výjimečně nebyl zklamaný, mám připravený záložní plán.

Můžete jej blíže přiblížit?

Absolvoval bych desetiboj v Jižní Africe. Kdybych získal brzy limit, pak by to bylo lepší i směrem k olympiádě. Byl by větší klid na přípravu.

A co ME v Helsinkách?

Je to evropský šampionát, ale beru ho jako podnik, kterým se člověk dostane do závodního tempa.

Vaší jasnou prioritou jsou olympijské hry v Londýně. Motivace vám určitě neschází, bude to vaše poslední možnost pod pěti olympijskými kruhy.

To máte pravdu. Motivace je velká, ale olympiáda je ještě daleko.

Baví váš ještě v 37 letech tvrdě trénovat? Bere to hlava a tělo?

Hlava to zvládá výborně, (smích), s tělem to je už o trochu horší. Pokud neschází motivace, a mně neschází, tak to člověka musí bavit.

Nechal jste se slyšet, že budete závodit i příští rok…

To se ještě uvidí. Chtěl bych absolvovat určitě halovou sezonu, kde je vrcholem mistrovství Evropy. Je tam jednodušší se kvalifikovat a třeba i získat medaili…



Není bez zajímavosti že do olympijské sezony vstoupíte v tretrách své značky s písmenem R z dílny vašeho manažera a bývalého vícebojaře Roberta Změlíka.

To je pravda. Budou mít žlutou a černou barvu. Robert je již předvedl. Diváci se mají na co těšit. (úsměv)