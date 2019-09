Už od počátku 80. let je „trnem v patě“ městečka Rokytnice v Orlických horách ubytovna pro okupační sovětské vojsko, které v Rokytnici pobývalo už od roku 1968. Chátrající budovy během pár měsíců zmizí. Město je chce nahradit zelení. Náklady na demolici spolknou sedm milionů korun.

Rokytnická upomínka na okupaci jde k zemi | Foto: facebook Rokytnice v Orlických horách

Dlouhé rameno bagru se velkou lžící zakusuje do oken nevzhledného čtyřpodlažního „paneláku“ z dob socializmu. Před týdnem začala v Rokytnici v Orlických horách dlouho plánovaná demolice ubytovny, která zde byla dokončena na začátku 80. let pro důstojníky a mužstvo okupačního sovětského vojska. To v roce 1991 odešlo a postupně chátrající upomínka na ně se stala pro město přítěží.