Nadšenci vdechují život staré lipové aleji k rokytnické kapli svaté Anny

/VIDEO/ Historie se opakuje. A to i ta velmi dávná, která se odehrála před stovkami let v Rokytnici v Orlických horách. Parta nadšenců tady bude sázet stromy do lipové aleje vedoucí ke kapli svaté Anny.

Kaple sv. Anny v Rokytnici v Orlických horách | Foto: info.rokytnicevoh.cz