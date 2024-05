To byla pařba. Na Majálesu v Olešnici v Orlických horách se tančil i kankán

„Musíme ocenit, že jsme se domluvili. Jednání nebyla jednoduchá, ale dohodli jsme se a jsme rádi, že je to vše uzavřené,“ komentoval páteční podpis dvou dohod rokytnický starosta Jiří Štěpán.

Od začátku června bude mít díky nové dohodě na starosti vytápění v Rokytnici městská společnost Centep. Ta měla dosud od rokytnické radnice pronajaté rozvody, ale teplo a teplou vodu nakupovala od firmy Ekoenergy Moravia a dodávala je zhruba tisícovce lidí žijících na sídlištích.

Teď Centep převezme na základě dvou v pátek podepsaných dohod s Ekoenergy Moravia tři ze čtyř rokytnických kotelen. První dohodu uzavřela radnice a týká se zhodnocení majetku města. Podle znaleckého posudku má město zaplatit firmě necelých 850 tisíc korun. „Druhou smlouvu uzavřel Centep s Ekoenergy Moravia na odkup kotlů, komínů, prostě celého vybavení trojice tepláren ve městě za 5,8 milionu korun,“ vypočítává rokytnický starosta Jiří Štěpán. Ceny ale podle něj nemusí být konečné: „Firma k nim má určité výhrady, nepředložila sice vlastní znalecký posudek, ale dohodli jsme se, že necháme vypracovat další posudek od nezávislého znalce. A podle výsledku jedna nebo druhá strana doplatí.“

To ale nic nemění na tom, že poslední květnový den převezme městská společnost Centep tři kotelny. Ta čtvrtá zůstává firmě Ekoenergy, má na její provozování smlouvu až do poloviny roku 2026. „Cenu tepla snižujeme od 1. června na 1400 korun za gigajoule, bez ohledu na to, ze které teplárny odebírají zákazníci teplo,“ dodává Jiří Štěpán. Dosud odběratelé platili o 300 korun víc.

Centep také kupuje nový kotel včetně veškerého příslušenství na posílení teplárenské soustavy. Stát bude 5 milionů korun.

Dohody o vyrovnání a vypořádání schválili v minulém týdnu zastupitelé města. Vyčlenili také úvěrový rámec 13 a půl milionu korun na všechny možné varianty. Včetně možné korekce ceny po znaleckém posouzení. „Dohoda je výhodná pro obě strany. Předpokládám, že ta cena bude plus minus stejná,“ odvracel pochybnosti části zastupitelů jednatel městské společnosti Centep Marián Klásek.

Podklady pro schválení narovnání zpochybnila třeba opoziční zastupitelka Klára Fišerová: „Poskytování úvěru na částku, která není podložená jedinou kalkulací, byť základní, to je věc, kterou já rozporuji. Mluvíme o 13,5 milionu bez ničeho.“ Nakonec bylo 8 zastupitelů pro, 5 proti a 2 se zdrželi hlasování.

Podle starosty Jiřího Štěpána měli zastupitelé všechny potřebné informace: „Měli k dispozici znalecký posudek o ceně kupované technologie a také posudek na technické zhodnocení, které také vypracoval soudní znalec. Vzhledem k tomu, že probíhalo jednání, nechtěl pan jednatel zveřejňovat všechny podrobnosti.“