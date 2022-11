"Problém vznikl souběhem několika okolností, a to nejenom v souvislosti s aktuální cenou energie, ale zejména z minulosti smluvně dostatečně nepodloženými dalšími nároky dodavatele tepla. A přestože město opakovaně deklaruje ochotu případné oprávněné závazky uhradit, bez doložení potřebných odůvodněných podkladů to není možné, stejně tak jako odkup zařízení, které by město mohlo provozovat za nově stanovených podmínek," uvedl královéhradecký hejtman.