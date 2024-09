Kaplička Panny Marie v proslulém poutním místě Rokole se na začátku září uzavřela. Kvůli malování. Přichystána totiž musí být na farní pěší pouť, která se tu uskuteční v neděli 8. září. Podívejte se s námi prostřednictvím našeho videa a fotografií na toto magické místo a vezmeme vás i na křížovou cestu, která láká poutníky už 150 let.

Pěší pouť z Nového Města nad Metují do Rokole se uskuteční popáté.

„Pouť začíná v 7.30 u děkanského kostela v Novém Městě nad Metují a končí v Rokoli v 10.30 mší svatou. Cesta vede přes Klopotovské údolí, Slavoňov a Bohdašín. Délka trasy je asi 8 km,“ informuje Farnost Nové Město nad Metují.

Mariánské poutní místo Rokole leží při cestě od Dobrušky na Olešnici v Orlických horách či Nový Hrádek, kousek za Bohdašínem. Letos je to právě 150 let, co byla v lese vybudována křížová cesta.

Křížová cesta v lese v Rokoli. | Video: Deník/Jana Kotalová

Pro vodu z rokolské studánky pak jezdí lidé z širokého okolí. V jejím sousedství stojí zděná kaple z roku 1859 a kousek nad ní kostel Panny Marie Rokolské z roku 1930. Půvabná je dřevěná stavba v jeho sousedství, kterou poutníci nazývají Loreta, najdete v ní obrazy sedmi bolestí Panny Marie.

První originální svatyňka v Čechách

Kromě toho se v Rokoli můžete vydat také na Cestu manželů nebo k schönstattské kapličce z roku 1997 v horní části, první originální svatyňce postavené v Čechách. Nedaleko odsud se nachází provinční dům, kde žijí přibližně dvě desítky sester schönstattského hnutí.

Rokole Podle legendy zabloudilo ve zdejších hlubokých lesích (rokli) děvčátko. Ve velké tísni se obrátilo o pomoc k Panně Marii. Ta se dívce zjevila a vyvedla ji za ruku z lesa ven. V místě zjevení vytryskl pramen a vznikla tu studánka, jejíž voda, podle druhé legendy, uzdravila slepého synka lesníka. Zbožní ctitelé Matky Boží zavěsili nejprve na strom u studánky mariánský obrázek a později zde vystavěli dřevěnou kapli, která byla v roce 1859 nahrazena kaplí zděnou. /Zdroj: web města Nové Město nad Metují/

