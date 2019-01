Rychnov nad Kněžnou - Přestavba bývalého kina, zasíťování lokality Velká Láň a výstavba bytového domu budou patřit k největším investičním akcím rychnovské radnice v letošním roce.

Bývalé kino ještě před přestavbou. | Foto: Deník/ Jana Kotalová

V poněkud stísněném prostoru působí současná rychnovská městská knihovna ve Společenském centru. To se už od ledna příštího roku změní. Knihovnice i čtenáři získají komfortnější a modernější zázemí v budově bývalého kina. Jeho přestavba, která započala už na podzim loňského roku, bude patřit také k největším investičním akcím města Rychnova nad Kněžnou roku 2019.

„Náklady na rekonstrukci budou asi 92 milionů korun,“ uvedla místostarostka Rychnova nad Kněžnou Jana Drejslová.

Devadesát procent této částky však mají pokrýt dotace. Přestavbou kina vznikne moderní knihovna, jejíž součástí bude i multifunkční sál s přibližně sto místy pro pořádání přednášek, autorského čtení či cestopisných pořadů.

„Úvaha je taková, že by se do uvolněných prostor ve Společenském centru rozšířila základní umělecká škola. Ta je má v současné době velmi omezené,“ zdůvodnila Jana Drejslová.

Změní se rovněž blízké okolí budovy bývalého kina. „Hlavní myšlenkou projektantů je, aby širokou veřejností navštěvovaná knihovna umožnila občanům nejen využívat vnitřní prostory, ale i venkovní k setkávání, k besedám i kulturnímu vyžití na venkovní malé scéně,“ vysvětlila referentka odboru výstavby a životního prostředí rychnovského městského úřadu Martina Langerová.

Investice půjdou do bytové výstavby

„Další investice za 20 milionů korun bude vynaložena na zasíťování lokality pro výstavbu rodinných domů Velká Láň a v polovině roku 2019 by se měl začít budovat první ze čtyř domů s nájemními byty. Na projekt půjde asi 20 milionů korun,“ informovala dále Jana Drejslová.

Na Velké Láni město ve spolupráci se soukromým investorem připravuje podmínky pro výstavbu více než dvou desítek rodinných domů, z toho šestnáct pozemků je ve vlastnictví města. Prodej pozemků již začal.

Co se týče výstavby bytových domů, s podporou dotace ministerstva pro místní rozvoj by během pár let mělo ve městě přibýt 100 nájemních bytů v jeho vlastnictví.

Vodovod a kanalizace pro Habrováky

„Z velkých investic pak stojí za zmínku dokončení výstavby vodovodu a kanalizace v Městské a Panské Habrové za 35 milionů korun. Oboje by mělo mělo být hotové do konce roku,“ dodala místostarostka Jana Drejslová.