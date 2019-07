Při této příležitosti se také uskutečnila vernisáž obrazů Otakara Kaloče za účasti asi 150 hostů, milovníků umění. Patronem galerie, který celou událostí provázel, byl herec Pavel Zedníček. Výstava obrazů Otakara Kaloče bude přístupná do soboty 27. července a je koncipovaná jako prodejní.

„Samotná galerie bude přístupná i nadále od pondělí do středy od 16 do 20 hodin, od čtvrtka do soboty od 12 do 20 hodin. Všichni jsou srdečně zváni a mohou si užít nejenom výtvarného umění, ale zároveň i skvělé kuchyně v penzionu,“ zve Otakar Kaloč.