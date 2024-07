Jana Kotalová dnes 09:36

/FOTO, VIDEO/ Byla to pekelná noc, kterou prožili ze 17. na 18. prosince obyvatelé domu v Pěčíně na Rychnovsku. Oheň nejprve ve večerních hodinách zachvátil stodolu a pak i jejich domov. Hasiči s požárem bojovali až do rána. Škody dosáhly milionů, oheň dům zničil, rodina přišla o všechno. Ve vesnici se zvedla vlna solidarity, lidé chtěli pomoci a začali se vyptávat, kam by mohli zasaženým obyvatelům přispět. Obci se již podařilo vyřídit všechny formality a nyní vyhlašuje veřejnou sbírku.