"To fotografoval kamarád, fotoreportér, který jel se mnou. Já fotit nemohl, neměl bych na to sílu. Skoro jsem tam brečel. Vidět tohle ve 21. století…" říká Maksym, který už od roku 2017 pracuje v rychnovské nemocnici a k polsko-ukrajinské hranici ho po ruské invazi přivedla cesta s humanitární pomocí z Rychnovska pro Ukrajinu.

"Nasbírali jsme skoro 60 tun humanitární pomoci, část ji odjela na hranice Polska a Ukrajiny a druhá část na hranice Slovenska a Ukrajiny. Ty dva kamiony, které jsem já osobně předával ukrajinské straně, odjely do Lvova do speciálního kempu, kde se hromadí humanitární pomoc a odsud se přerozděluje na další místa, která jsou nejohroženější a kam ji lze bezpečně kamiony dostat," vysvětluje Maksim, který seznam položek konzultoval přímo s primářem chersonské nemocnice, kde dříve pracoval.

Jenže Cherson padl do rukou ruských vojáků.

Maksym Stanyka pracuje v rychnovské nemocnici od prosince roku 2017. V roce 2016 přijeli zástupci Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje na Ukrajinu do Chersonu a Nikolajeva s nabídkou práce pro lékaře a zdravotní sestry, s jejichž nedostatkem se nemocnice u nás stále potýkají. Uspěli. Maksym složil aprobační zkoušku a v Rychnově, kam za ním v roce 2019 přijela i manželka se synem, zůstal. "Moc se mi tu líbí, úplně to změnilo můj život k lepšímu," tvrdí.

"Do Chersonu teď není možné se dostat, město je obsazeno ruskou armádou a je uzavřené. Žádná nouzová cesta neexistuje a ani Červený kříž se tam nemůže dostat. Jsou tam rodiče mé manželky. Moji rodiče a moji bratři se svými rodinami bydlí vedle Chersonu, ve městě Hola Prystaň. Žije tam skoro 15 tisíc obyvatel. Bohužel je uzavřené a lidé nemají možnost odsud odjet. Všechno proběhlo příliš rychle. Cherson je od hranice s Krymem jen 80 kilometrů, už za 4 hodiny tak ruská armáda byla u něho a 24. února v 11 hodin už vojáci bojovali přímo v Chersonu. Je tam jen jedna cesta přes jeden most, o který bojovala ruská armáda s naší. Bohužel naše armáda to prohrála a musela odejít," přibližuje situaci v okupované části země lékař.

Demonstrace, uzavřené banky, obchody, lékárny…

"Toto je z mého města," pouští videozáběry Ukrajinců demonstrujících s vlajkami a vlaječkami v modrožlutých barvách v ulicích města Hola Prystaň i Chersonu: "Jsem ve spojení s tamní nemocnicí. Funguje, poskytuje pomoc, přijímá zraněné. I Rusáky. V Chersonu je poničených několik paneláků a bylo tam obrovské obchodní centrum Fabrika, největší na jihu Ukrajiny. Je zničené. Rusové na Ukrajině útočí na civilisty, na infrastrukturu. Mohu poslat svým rodičům peníze, ale nemohou si je vyzvednout ani nakoupit. Ve městě, kde žijí, nefunguje banka, obchody ani lékárny, škola ani práce, kam chodili moji bratři. Moje maminka s tatínkem nemají plyn, protože je rozbitá infrastruktura, jen elektřinu. Někteří lidé tam žijí z toho, co si vypěstovali, někdo chová slepice… Minulou sobotu tam přijel nějaký kamion s potravinami z Ruska, ale situace je tam špatná."

Je však rád, že rodina je v pořádku a může s ní být ve spojení alespoň přes telefon či internet: "Všichni to nesou špatně, už dva týdny skoro nespí, bojí se, vedle nich jezdí ruská armáda a nevědí, co ji napadne, co bude dál. Všichni čekají, co se stane a jak to dopadne."

Azyl pro rodinu kamaráda

Maksym byl by rád, kdyby se Červenému kříži podařilo nějakou cestu pro evakuaci lidi z okupovaných míst najít. Je mu líto, že jeho rodiče ani rodiče jeho manželky se nemohou do Česka dostat. I proto, že za pár dní se jim tu narodí další vnouče. Pomáhá ale jiným. Ubytoval u sebe rodinu svého kamaráda, lékaře. Ten na Ukrajině zůstal, ale členové jeho rodiny díky tomu, že nebyli v okupované části, stihli přijet. Také v této oblasti se teď válčí.

Sbírku humanitární pomoci pro Ukrajinu se na Rychnovsku podařilo zorganizovat až neuvěřitelně rychle a překvapilo ho, jak velkou měla odezvu. Ve všech městech, která se do ní zapojila.

"Rusko útočilo 24. února v pět hodin ráno, v 10 hodin už jsem byl u pana ředitele nemocnice Mottla, v 11 hodin jsem se setkal s Honzou Duškem a v pátek večer už začala sbírka. První den v pátek trvala jen dvě hodiny a nasbírali jsme tolik věcí, že to nikdo neočekával. A pak to pokračovalo ještě v sobotu a neděli. Mysleli jsme, že se podaří naplnit malou dodávku, ale lidé přinášeli další a další věci. Nemohli jsme tomu uvěřit a přemýšleli jsme, jak to všechno odvézt. Pomohla nám Škoda Auto, poskytla nám čtyři kamiony. Už v úterý večer jsme byli na polsko-ukrajinských hranicích, museli jsem tam ale zůstat přes noc. Bohužel ve středu kamiony z Ukrajiny kvůli logistickým problémům nedorazily, tak jsme zůstali na hranici další noc. Ve čtvrtek ráno kamiony přijely a začalo se s překládkou. Koordinátor mi pak v noci psal, že už jsou ve Lvově," líčí svou zkušenost Maksym.

Tím ale jeho pomoc nekončí: "Teď organizuji sbírku pro armádu, pro teritoriální síly, které se tam začínají tvořit. Každé město má teritoriální jednotku, která ho má chránit. Potřebují takové věci jako termoprádlo, ponožky, poprosil jsem o pomoc své kolegy a známé, kamarády, nasbírali jsme peníze, za které jsem mohl jednotlivé věci podle seznamu nakoupit. Na slovensko-ukrajinskou hranici tuto pomoc povezeme v sobotu."

Pak už se chce věnovat hlavně rodině, být oporou pro manželku, která ho s příchodem dalšího potomka bude nejvíce potřebovat.

"Nikdy předtím jsem žádné sbírky nedělal a skloubit práci chirurga a dobrovolníka není lehké," přiznává.

Ale pomoci prostě chtěl.

Kdo zastaví Putina?

"Nejhorší je nyní situace na východu a jihu Ukrajiny. Putin má pocit, že kdo mluví rusky je Rus. Prohlásil, že chce zachránit lidi, kteří mluví rusky. Já jsem Ukrajinec a také mluvím rusky, v Prystani všichni mluví rusky a nikdy nám to nepřišlo nenormální. I když jsem mluvil rusky na západě země ve Lvovu, nikdy jsem s tím problém neměl. Putin si myslel, že ukrajinský národ jen čeká na ruský stát, ale to není pravda. Jsem lékař a vidím, že to není psychicky zdravý člověk. Normální člověk takto nemůže postupovat. Schizofrenik vidí úplně jinou realitu a Putinova vláda to je jeden velký ústav pro choromyslné," míní.

"Máme hodně známých a příbuzných v Rusku a bohužel Rusové věří lživé propagandě. Lže celému státu a celému světu. Pokud Putina na Ukrajině nikdo nezastaví, nezastaví se pak vůbec. Nedovedu si představit, co udělá Evropská unie, když bude mít Putin pod sebou celou Ukrajinu a přejde, nedej Bože, hranice s Polskem a řekne: Vaše sankce na nás útočí, musíte je zrušit, nebo budeme válčit. A kdo z vás tu umí válčit? Samozřejmě jsou speciální jednotky, které bojovaly jinde, ale jinak tady nikdo 80 let neválčil. My bojujeme s Ruskem už osm let," dodává Maksym Stanyka.