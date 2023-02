Patrikovi jsou teprve dva roky, ale je to velký bojovník. A všichni doufají, že dokáže překonat i nesnáze, které mu vínku nadělil osud.

"Jsme pětičlenná rodina z Orlických hor, všichni rádi sportujeme, milujeme projížďky na kole a v zimě vyrážíme na lyže. Starší syn Štěpán s dcerou Beátou od malička závodně lyžují a dělají atletiku. Starší děti už nám začaly odrůstat a věnovat se svým zájmům a kamarádům, a tak jsme chtěli ještě jednoho parťáka. Bohužel, ale Páťovi v 1,5 roce diagnostikovali spinální svalovou atrofii. V roce a půl nebyl schopen si sám sednout ani se nijak sám pohybovat," svěřili se jeho rodiče na stránkách www.znesnaze21.cz, kde lidé mohou Páťovi přispět do sbírky.

Naději mu dává sice nákladná, ale účinná genová léčba Zolgensma, zastaví ochabování svalů.

"Páťa ji naštěstí dostal za 14 dní od diagnózy. Každý den cvičí, aby svaly trochu posílil a za ten třičtvrtě rok se naučil si sám sednout a začíná trochu lézt po čtyřech, z čehož máme obrovskou radost. Výtěžek sbírky půjde na rehabilitace a rehabilitační pomůcky, aby se náš Páťa dostal zase o krůček dál. Budeme vám moc vděční za jakoukoliv pomoc. Všechny rehabilitační pomůcky i rehabilitace samotné jsou velice nákladné," dodávají rodiče Páti, kteří předem děkují.

Do této sbírky přispělo do pondělního odpoledne na 35 dárců. Z 60 tisíc se do té doby na účtu sešlo necelých 17 tisíc korun. "Drž se, Páťo," nebo: „Přeji Páťovi hodně sil a moc mu fandím, aby všechno zvládl,“ připojují své vzkazy.

O Vánocích běželi pro Páťu z Deštného a přispěli mu více než 80 tisíci korunami

Znesnáze21 je dárcovská platforma, která jako první v Česku zkrátila dobu založení charitativní sbírky na desítky minut. "Vnímáme, že dárcovství je křehkou a důležitou součástí společnosti. Je k němu třeba přistupovat odborně a s pokorou. Důvěra dárců a účelná pomoc potřebným jsou pro nás na první místě. Business, ani prázdná slova u nás nečekejte. Znesnáze21 vznikla, aby mohla rychle a bezpečně spojit mnoho lidí a zajistit tak finanční pomoc tam, kde je to skutečně potřeba," vysvětlují zakladatelé platformy.

Dvouletému chlapci z Deštného fandí lidé z širokého okolí. Benefičním koncertem v Solnici se ho už loni rozhodla podpořit kostelecká skupina Song a jejich hosté a také dobrovolní hasiči z Týniště nad Orlicí, kteří pro něj uspořádali dobročinný vánoční běh. Výtěžek z této akce vynesl přes 83 tisíc korun.