Poznejte moderní zázemí jedné z největších automobilek ve střední Evropě. Jejich "ochutnávku" nabízí mobilní laboratoř EDU-Lab, která bude tento týden otevřená všem zájemcům v Dobrušce. Seznamuje s umělou inteligencí, robotikou, virtuální realitou i 3D tiskem.

Seznámení se světem moderních technologií nabízí mobilní laboratoř EDU.Lab | Foto: archiv EDU.Lab

„Mobilní laboratoř Škoda EDU.Lab vznikla jako unikátní projekt společnosti Škoda Auto pro podporu technického vzdělávání mezi žáky základních a středních škol. Cílem projektu je ukázat žákům moderní technologie a nadchnout je pro studium techniky na středních a vysokých školách. Díky představeným technologiím v EDU.Labu mohou žáci nahlédnout do zázemí jedné z největších automobilek ve střední Evropě. Laboratoř se rozjela do škol na podzim roku 2021 a od té doby ji navštívilo více jak 12 000 studentů. EDU.Lab bude na cestách po ČR i v roce 2024 a do konce roku 2025 navštívíme všechny kraje v rámci celé republiky,“ uvádějí stránky projektu.

Ten slibuje unikátní zážitek: „Díky projektu studenti získají povědomí o moderních technologiích jako robotika, umělá inteligence, 3D tisk, virtuální realita nebo AI, se kterými by při normální výuce jen těžko přišli do styku. Nabízíme netradiční zážitek a poznání moderních technologií, který je pro žáky základních a středních škol zcela zdarma. Přijedeme do vašeho města, do blízkosti vaší školy. Naším cílem je zaujmout nejenom žáky se zájmem o technické obory, ale také ty, kteří se doposud o moderní technologie nezajímali. Možnost navštívit mobilní laboratoř bude moci také široká veřejnost.“

Mobilní laboratoř využívá jako své zázemí plně automatizovaný návěs, který po rozložení nabízí plochu až 62 metrů čtverečních. Najdete ji nyní na náměstí F. L. Věka v Dobrušce, kde bude lákat k návštěvě až do čtvrtečních 17.30.

Z Dobrušky zamíří do dalších míst na východě Čech: od 22. do 24. května na náměstí Míru ve Vrchlabí, od 27. května do 3. června se zastaví u Univerzity Hradec Králové, Fakulty informatiky a managementu, a od 4. do 6. června u Automatických mlýnů v Pardubicích.

