/FOTO, VIDEO/ První ročník unikátní soutěže hostila ve středu sportovní hala U Dubu v Týništi nad Orlicí. Školáci zatím z Královéhradeckého kraje měli tu možnost předvést svůj um a vyslat své výtvory na Robotrack, orientační běh robotů. Příští ročník bude mít možná už i mezinárodní účast, prozradila Yvonna Ronzová z albrechtického Tékáčka.

V týnišťské sportovní hale se uskutečnil první ročník unikátní soutěže určené milovníkům robotů. | Video: Deník/Jana Kotalová

Je středeční odpoledne a v týnišťské sportovní hale je od rána pořádně živo. Soutěžilo se tu v orientačním běhu, a to v poněkud neobvyklém. Absolvovat ho totiž museli ne sami školáci, ale jejich roboti.

Na ploše několika metrů je rozmístěno v řadách několik „krabiček“. Co chvíli se na některé z nich rozsvítí světýlka a robot se v ten okamžik vydává tímto směrem. Nese přitom s sebou čip, prostřednictvím něhož je zaznamenán průjezd kontrolním bodem. Prokřižuje tak trasu celým polem, než se ocitne v cíli. Nejde jen o to projet všemi kontrolními body, ale dojet i v co nejrychlejším čase.

„Bylo to docela dost těžké, protože jak se to rozsvěcuje náhodně, člověk nikdy neví, kde se nějaká rozsvítí. A potom občas, když se ten robot zblázní, tak je to hodně těžké,“ přiznává domácí účastník z Týniště nad Orlicí, který si nakonec vysloužil umístění na páté pozici.

„Účastníme se řady soutěží po celé České republice, a tak nějak jsme naznali, že bychom měli do systému něčím přispět. Proto jsme zkusili udělat první ročník akce, který zatím byl pro děti a školy zejména z Královéhradeckého kraje, abychom si otestovali, co umíme, co známe, jak nám to půjde. Musím říct, že se nám to docela podařilo a příštím rokem bychom chtěli určitě pozvat družstva z celé České republiky a možná i ze zahraničí,“ říká Yvonna Ronzová z pořadatelského Tékáčka v Albrechticích nad Orlicí, které akci zorganizovalo spolu s MAS NAD Orlicí.

Tékáčko Albrechtice nad Orlicí o sobě STAVÍME, VYRÁBÍME, BAVÍME SE.V roce 2018 jsme otevřeli nový klub plný technologických udělátek se kterými se naučíte spoustu nového. 3D tisk, řezací plotr, CNC frézka, grafické programy, automatizovaný vyšívavcí stroj, robotická stavebnice, ale také programovatelné jednotky.

Nechceme učit konkrétní technologie, ale ukázat podstatu věcí, pracovat v týmu na „projektech“, vzájemně si pomáhat a inspirovat se, objevit v sobě svůj vlastní talent. V duchu Wericha: „Ten umí to a ta zas tohle a všichni dohromady udělají moc“ :-)))

Jak vysvětluje, každé družstvo přijelo se svým vlastním robotem. Soutěžili mladší a starší žáci, v disciplínách dálkově řízených robotů a autonomních robotů. Úkolem bylo projet celou dráhu, přičemž v tom druhém případě byli roboti předem naprogramované, bez toho, aby do jejich řízení majitel během průjezdu trasou zasahoval.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

První místo v kategorii mladších žáků nakonec připadlo tříčlennému týmu AMH, kategorii starších žáků ovládl tým KDA Digi. Autonomní roboti neměli v soutěži takové zastoupení a nakonec rozhodovalo to, kolik kontrolních bodů se jim podařilo projet. Z vítězství se radoval Adam Bělobrádek. O umístění však ani tolik nejde.

To, že se vždy vše do detailu nepodaří, nevadí. „Důležitá je ta cesta a to, že děti nesmírně baví. Důležité také bylo, že se tady byly podívat děti ze základních škol, minimálně ze tří regionů, a bylo to pro ně inspirací, strašně fandily a mohly si to samy vyzkoušet,“ dodává Yvonna Ronzová.