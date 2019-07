Náhoda tomu chtěla, že právě tam potkali majitele strojů konkurenční značky Indian, do té doby nesmiřitelného protivníka, kteří za velkou louži dorazili z Pardubic.

„Jsou to bezvadní lidé, a tak jsme si říkali, proč neudělat historicky první společnou vyjížďku. Oba stroje vznikly v Americe, tak proč nebýt kamarády?“ popsala asistentka direktora a manželka v jedné osobě - Zdena Kocourková okolnosti zrodu přelomového okamžiku, který nastal v sobotu 27. července.

Když v 8 hodin ráno u benzinky na výpadovce Hradce Králové na Jičín téměř naráz zahřmělo na pět desítek motorů motocyklů Harley-Davidson a Indian, leckomu z přihlížejících naskočila husí kůže. Právě v tu chvíli se jejich majitelé vydali na historicky první společnou vyjížďku, která měla ukončit vzájemnou rivalitu obou značek trvající přes sto let.

Aby se uzavřený smír nedal už nikdy porušit, nemohla u toho chybět válečná sekyra. „Zakopána“ byla v samém centru Nového Boru, na náměstí s názvem pro tuto chvíli více než příznačným - náměstí Míru. Ve skutečnosti ovšem válečná sekyra symbolicky putovala z rukou directora Hradec Králové Czech Rep. Charter Ládi Kocourka do rukou presidenta Indian 1901 Pardubice Aloise Těšitele.

Chvíli, která se jisto jistě zapíše do dějin legendami opředených značek Harley-Davidson i Indian a hlavně do myslí majitelů naleštěných mašin, ovšem předcházela společná jízda bezkonkurenční krajinou Českého ráje. Prvním cílem byla sklářská huť mistra nad mistry Jiřího Pačinka v Kunraticích u Cvikova. Jeho naprosto originální díla putují stejně jako výjimečné motorky americké výroby do celého světa a všude dělají radost svým majitelům. Také další zastávka u Panské skály nedaleko Kamenického Šenova, známých čedičových varhan, měla punc výjimečnosti. Vždyť se jedná o národní přírodní památku, která je naprosto jedinečná, stejně jako sobota 27. července pro motorkáře z mnoha koutů naší země, kteří v tento den přijali pozvání Hradec Králové Czech Rep. Charter k účasti na historické akci.

Dana Ehlová